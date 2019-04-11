親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民進黨初選期程又延後 高嘉瑜：沒臉再批國民黨「換柱」

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

誰監視川普陣營？為何監視？ 巴維理須有說法

2019-04-11 13:51世界日報 記者顏伶如／綜合報導

聯邦司法部長巴維理(William Barr)。 歐新社
聯邦司法部長巴維理(William Barr)。 歐新社
分享
美國聯邦司法部長巴維理10日在國會作證時表示，川普競選團隊曾被情報單位監視；但他卻沒有提出證據，也未說明來龍去脈，引起外界好奇。

有線電視新聞網(CNN)政治評論員契利薩(Chris Cillizza)分析，若要對整起事件抽絲剝繭，首先要從川普競選團隊前任外交政策顧問佩吉(Carter Page)開始。

報導指出，2016年9月，媒體揭露佩吉與俄羅斯有關係之後，他便離開了川普競選團隊；2016年10月，聯邦調查局(FBI)向法院申請搜索令獲准，依據「外國情報監察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，簡稱FISA) 對佩吉展開監控。

契利薩指出，根據2018年7月公布的搜索令內容，聯邦調查局監視佩吉已有數年之久，至少從2013年便開始了，因此身為川普競選團隊成員之一的佩吉，確實曾被情報單位監視，但如果把說法放大成川普競選團隊曾經遭到監視，則有過度簡化的盲點。

契利薩表示，「外國情報監察法」搜索令是針對佩吉發出，鎖定目標不是川普集團的川普電話，搜索令也不是聯邦調查局為了破壞川普選情而搞的動作，但凸顯了情報單位可能推測到川普選舉陣營當中，可能有成員已經被俄羅斯收買。

契利薩說：「我猜，巴維理對這一切心知肚明。他也知道以『監視』一詞來描述，某種程度下透露著惡劣行為的意涵，而不是單純從法律與繁瑣的制度程序層面出發，描述執法機關依法行事，對一名特定美國公民展開監督。」

川普俄羅斯

相關新聞

川普上任2年 民主黨州共提71項訴訟

2019-04-11 14:42

一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32

影／受夠登機繁瑣？美推私人登機航廈 服務超奢華

2019-04-11 08:47

危機總動員？麻疹失控，紐約市頒布「疫情緊急狀況」

2019-04-10 21:00

美國總統好糗！川普侵權 推特影片遭移除

2019-04-10 15:28

富爸富媽「走後門」 孩子上名校猶如自己得金獎

2019-04-10 15:22

揭川普稅表？ 美財部：依法處理

2019-04-10 14:32

沒了骨肉分離政策 川普：非法入美像是去迪士尼

2019-04-10 12:49

通俄門關鍵報告 司法部僅「部分公開」

2019-04-10 12:41
看更多

熱門文章

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

2019-04-10 17:54

大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

2019-04-11 10:41

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

2019-04-11 11:27

得怪病胸部年年長 J奶少婦怕兒悶死「不敢餵母奶」

2019-04-10 20:20

為當網紅拍片殺人！殘忍逼路人跳河4公尺慘死

2019-04-10 16:33

中俄全力搶撈墜海F-35A戰機 機會千載難逢

2019-04-11 00:38

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

美歐拿關稅互砍！法財長：空巴波音商戰 爽到中國對手

2019-04-10 18:53

歐盟提議英脫歐期限延長至10月31日！

2019-04-11 07:33

攸關川普連任 鴻海美國威州廠遭爆依舊看不出進展

2019-04-11 08:19

美中若簽貿易協議 分析師說這檔晶片股漲最大

2019-04-10 18:07

曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38

影／受夠登機繁瑣？美推私人登機航廈 服務超奢華

2019-04-11 08:47

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

你去旅遊的國家多綁架嗎？美國務院示警35個「K」國

2019-04-11 10:10

向中國傳達強烈訊息！美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50

日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39

日鐵道乘客8次伸手阻門延誤1分鐘 網民鬧爆：手很賤！

2019-04-10 20:49

影／曼谷中央世界百貨失火 男子跳8樓逃命摔死

2019-04-11 12:01

影／漢堡神偷？麥當勞系統出包 他買11個漢堡花0元

2019-04-10 17:55

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

亂了時序的雪 日關東地區多處積雪深

2019-04-10 23:52

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35

阿爾巴尼亞機場被搶千萬歐元 當局怪中方管理不力

2019-04-10 22:02

影／日本奧運大臣又失言被轟下台 白目發言紀錄一覽

2019-04-11 13:26

平成最後的冷氣團 讓日本關東下罕見四月雪

2019-04-10 17:17

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11

日F-35A墜海 衝擊日本防衛政策

2019-04-11 00:31

影／日本F-35失事墜海 防衛大臣：海上發現尾翼殘骸

2019-04-10 16:36

美財長米努勤：美中國就落實協議「大致」達成共識

2019-04-11 07:05

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

北京讓步 中歐聯合聲明驚險成局

2019-04-11 00:06

曼谷鬧區酒店失火 業者緊急疏散上千人

2019-04-10 21:35

聖母峰有多高 尼泊爾決定自己量

2019-04-10 22:18

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

2019-04-11 14:57

輻射落塵沈積各地冰河 恐成污染環境定時炸彈

2019-04-11 04:04

一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top