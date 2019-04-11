誰監視川普陣營？為何監視？ 巴維理須有說法

2019-04-11 13:51 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



聯邦司法部長巴維理(William Barr)。 歐新社 分享 facebook 美國聯邦司法部長巴維理10日在國會作證時表示，川普競選團隊曾被情報單位監視；但他卻沒有提出證據，也未說明來龍去脈，引起外界好奇。

有線電視新聞網(CNN)政治評論員契利薩(Chris Cillizza)分析，若要對整起事件抽絲剝繭，首先要從川普競選團隊前任外交政策顧問佩吉(Carter Page)開始。

報導指出，2016年9月，媒體揭露佩吉與俄羅斯有關係之後，他便離開了川普競選團隊；2016年10月，聯邦調查局(FBI)向法院申請搜索令獲准，依據「外國情報監察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，簡稱FISA) 對佩吉展開監控。

契利薩指出，根據2018年7月公布的搜索令內容，聯邦調查局監視佩吉已有數年之久，至少從2013年便開始了，因此身為川普競選團隊成員之一的佩吉，確實曾被情報單位監視，但如果把說法放大成川普競選團隊曾經遭到監視，則有過度簡化的盲點。

契利薩表示，「外國情報監察法」搜索令是針對佩吉發出，鎖定目標不是川普集團的川普電話，搜索令也不是聯邦調查局為了破壞川普選情而搞的動作，但凸顯了情報單位可能推測到川普選舉陣營當中，可能有成員已經被俄羅斯收買。

契利薩說：「我猜，巴維理對這一切心知肚明。他也知道以『監視』一詞來描述，某種程度下透露著惡劣行為的意涵，而不是單純從法律與繁瑣的制度程序層面出發，描述執法機關依法行事，對一名特定美國公民展開監督。」