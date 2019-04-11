一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馬永慶 ╱即時報導



俗稱為「炸彈氣旋」的風暴在不到一個月內第二次襲擊美國中部地區，引發仍遭水淹的中西部可能再次出現洪患之際，從科羅拉多州到明尼蘇達州等地10日再次發出暴風雪警告；而新墨西哥州、德州和奧克拉荷馬州卻遭野火肆虐。

美聯社報導，大雪擾亂了10日的陸路和航空交通，道路變得無法通行，由於大雪，南達科他州東北部的能見度下降至幾英尺，丹佛國際機場取消了一半航班；諷刺的是，丹佛市9日不只陽光普照，氣溫更高達華氏70餘度，24小時之內，溫差達到華氏50度（約攝氏10度）。

美國國家氣象局說，南達科他州東部和明尼蘇達州西南部的部分地區，預計降雪量會達到2.5英尺，風速每小時超過50英里，對生命構成威脅。

運輸官員封閉了南達科他州中東部到北達科他州邊界的29號州際公路，並表示隨著天氣惡化，其他主要的州際公路也可能會封閉。

據報南達科他州東北部發生了許多交通事故，而蘇瀑市(Sioux Falls)有數千戶因風暴停電。

科羅拉多州官員封閉了從丹佛東北部到內布拉斯加州邊界的76號州際公路一條150英里長的延伸路。由於州警需要拯救受困的駕駛人，州長波利斯(Jared Polis)準備調動國民兵應急。

明尼蘇達州35號州際公路沿線發生多起車禍，促使官員封閉明尼阿波利斯以南一條約50英里長公路的10哩路段。

在內布拉斯加州，州巡邏隊派遣更多州警進入狹長地帶，並封閉了該區的80號州際公路。

氣象局對明尼蘇達州南部部分地區發出冰暴警報，直至12日上午，並預計電線桿可能累積多達四分之三英寸的冰，導致停電。

在西部，即將臨到洛基山脈的春季暴風雪，對航班、學校、政府機構、甚至棒球隊造成影響。

與該風暴系統有關的強風在新墨西哥州、德州和奧克拉荷馬州造成了危險的野火和交通情況，氣象局對德州和奧克拉荷馬州的狹長地帶發出了強風警報。