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影／受夠登機繁瑣？美推私人登機航廈 服務超奢華

2019-04-11 08:47聯合報 記者張君堯╱即時報導

搭飛機最讓人心煩的莫過於要通過層層安全檢查，還得面對登機時的大排長龍。美國洛杉磯國際機場看準商機，推出私人登機航廈，主打超高規格隱私、專車接送，讓你享受飯店等級的私人候機室，儘管要價不斐，但仍吸引許多政商名流趨之若鶩加入會員。

《Bussiness Insider》報導，這座位於美國洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）的私人航廈「The Private Suite」在2017年推出。除了有包羅萬象的私人候機空間之外，維安也相當嚴密，一共有8名組員為一位顧客服務，包含在機場大門迎賓、護送至私人航廈，進到航廈後還會有人將顧客帶到專屬的安檢通道做安檢，接著司機會開著BMW轎車直達搭乘的班機階梯下，其餘人員則是隨時監控以防突發狀況。

The Private Suite最受矚目的便是私人候機室的服務，除了有零瑯滿目的零食以及酒水吧台供顧客享用外，也可以預訂菜單上的精緻餐點，在到達候機室時早已準備好。同時也貼心的備有各種旅行配件，包括肩頸枕、充電器等等，讓旅客沒有後顧之憂，另外候機室內還可以做SPA、美髮以及美甲等等服務，甚至可以在航廈外的庭院打迷你高爾夫，讓等候飛機的時間不再枯燥乏味。

The Private Suite 的服務程序包含入境與出境，兩者皆提供套房安排與專門通道，方便顧客出入機場。不過這樣的服務要價不斐，國內與國際航線單次使用分別就要價約新台幣8萬以及9萬元，會員年費則是約新台幣22.5萬元，但極高的隱私以及完善的服務還是吸引超過1200人申請會員。

洛杉磯國際機場近期甚至與麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Hotel）、四季酒店（Four Seasons Hotels and Resorts）等知名集團合作，升級 The Private Suite 的豪華級別，讓原本就完美的服務更加升級，著名影星凱特哈德森（Kate Hudson）以及傑米福克斯（Jamie Foxx）等人都是The Private Suite會員。

搭飛機最讓人心煩的莫過於要通過層層安全檢查，還得面對登機時的大排長龍。美國洛杉磯...
搭飛機最讓人心煩的莫過於要通過層層安全檢查，還得面對登機時的大排長龍。美國洛杉磯國際機場看準商機，推出私人登機航廈，主打超高規格隱私、專車接送，讓你享受飯店等級的私人候機室，儘管要價不斐，但仍吸引許多政商名流趨之若鶩加入會員。The Private Suite
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機場洛杉磯安檢

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