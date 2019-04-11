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攸關川普連任 鴻海美國威州廠遭爆依舊看不出進展

2019-04-11 08:19經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國科技新聞網站Verge 10日報導，鴻海去年邀來美國總統川普參加破土典禮九個多月之後，鴻海威斯康辛州廠能被看見的設廠進度非常少。鴻海威州廠是美國總統川普履行「帶工作回美國」競選承諾的一環，攸關川普的連任之路。

Verge指出，儘管鴻海最近承諾威州廠要在明年年底前開始組裝液晶顯示幕，但是廠區的建設工程目前顯然大致停擺，情況讓當地人都不確定鴻海的計畫會怎麼往下走。

Verge記者上個月到威斯康辛州進行調查採訪，知情人士透露，鴻海雖然在多個地點已經取得許可進行整建，但目前負責這些案子的承包商，還沒有跟鴻海簽約，也沒有拿到錢。根據鴻海規畫，這些廠辦位址將形成在威州所謂的「AI 8K+5G」生態系。

報導說，其中有一個建物原本要用來做為鴻海科技樞紐，到現在還在原地主的手上，沒有賣出給鴻海。地主告訴Verge，他受夠了鴻海在買賣協商過程中一再更改計畫，所以決定中止合約。

CNBC指出，美國總統川普去年6月特地親自出席鴻海威州廠的破土典禮，這項宣稱將投資100億美元的設廠計畫被外界認定是川普爭取連任的重要案件，代表兌現了川普要為美國帶回工作機會的競選時主張。但似乎受到美中貿易關係緊繃影響，威州廠進度看來是走走停停。 

去年6月28日美國總統川普（中）特地和鴻海董事長郭台銘（右）以及當時的威州州長S...
去年6月28日美國總統川普（中）特地和鴻海董事長郭台銘（右）以及當時的威州州長Scott Walker，一起參加鴻海威州廠破土典禮。 美聯社
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