民調指65%民眾認川普上任後 種族歧視言論增加

2019-04-10 15:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



市調機構丕優研究中心(Pew Research Center)9日公布對6000多位民眾的種族問題最新調查「Race in America 2019」，顯示逾半數美國人認為，川普總統上任後讓全美種族關係更糟糕，更有超過三分之二民眾認為，他上台後美國人發表種族歧視的言論變多了。

美聯社報導，認為前總統歐巴馬讓美國種族關係更糟糕的受訪者僅25%；65%受訪者認為，川普擔任總統以來，愈來愈常聽到他人表達有種族歧視意味的言論。

丕優研究中心研究副主任朱莉安娜．霍洛維茲(Juliana Menasce Horowitz)說：「這次調查結果的重點之一，就是美國人負面看待國家的種族關係進展，以及當前的種族關係。」

根據民調結果，不同族裔民眾對於美國種族關係的看法大有不同。

例如，63%美國人認為奴隸歷史影響了國內黑人的地位，其中84%非洲裔美國人認同這點，而持同樣看法的白人只有58%。

對於國家在給予黑人與白人同等權利上，是否已經做得足夠，整體而言45%美國人認為還做得不夠，其中認同這點的非洲裔美國人多達78%，而持同樣看法的白人僅37%。

其次，50%非洲裔美國人認為，未來他們不太可能或完全不可能獲得與白人相同的權利。

霍洛維茲說：「這項調查的另一個重點，就是大家對於美國種族的觀點有多大差別，大家如何把自身經驗帶進這些問題，以及國家依然被種族與政黨分化。」

報導提到，川普上台至今一直被種族問題困擾，包括2017年8月造成3死19傷的維吉尼亞州白人種族主義暴力衝突，以及川普政府對於南方邊界非法移民問題的反應。