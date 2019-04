富爸富媽「走後門」 孩子上名校猶如自己得金獎

2019-04-10 15:22 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



大學錄取舞弊醜聞讓富有的父母難堪 但他們仍將我行我素。 美聯社

大學錄取舞弊醜聞讓33名涉嫌行賄的富有家長遭到聯邦檢察官起訴,震撼了全美的有錢人家;不管是在享有特權的預備學校走廊還是足球場邊,不管在全食超市(Whole Foods)停車場或在剛剛裝潢好的家居豪華廚房裡,在財富排行榜高居金字塔頂端1%的富豪之家,最近這段期間忙著討論這起事件到底有何借鏡意義,甚至花錢請顧問幫忙分析。

這次事件後,超級富有家長在兒女申請大學過程中,是否選擇鬆手不予干預,還是反而會盯得更緊?或許,某些富爸富媽的作為,並不只是想要滿足孩子的學業需求而已,更重要的是在滿足他們自己的需求。

《關於壞行為的好消息:為什麼現在孩子較少受到管教 -- 以及如何因應》(The Good News About Bad Behavior: Why Kids Are Less Disciplined Than Ever — and What to Do About It)作者凱薩琳.路易斯(Katherine Reynolds Lewis)說,身為家長,不管做出任何選擇,「我們都知道,肯定會被別人評論一番。」

她舉例說,如果孩子收到知名大學的錄取信,對於家長來說,就好比像榮譽學生收到金星獎章一樣光榮。

舞弊醜聞爆發後,富人家庭對於0 「走後門」讓孩子得到名校錄取有著許多討論,例如大手筆捐款給學校,還有「走邊門」的各種欺騙手段,包括拿錢買通教練以及靠Photoshop修圖軟體偽造孩子參加體育活動的紀錄。

「走前門」當然討論度頗為熱烈,因為這是每個想要進大學的申請者必經之道,哪些有錢朋友走了哪種管道讓孩子進入名校,在富人聚會之間廣為流傳。

在加州曼哈頓灘(Manhattan Beach)富有社區經營瑜伽教室的金姆.迪吉利歐(Kim Digilio)以親身觀察指出,有錢人家不會因為這起事件而出現重大改變,許多作為對有錢階級來說,早就已經根深柢固,「我不認為他們會知道怎麼停止。」