親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

富爸富媽「走後門」 孩子上名校猶如自己得金獎

2019-04-10 15:22世界日報 記者顏伶如／綜合報導

大學錄取舞弊醜聞讓富有的父母難堪 但他們仍將我行我素。 美聯社
大學錄取舞弊醜聞讓富有的父母難堪 但他們仍將我行我素。 美聯社
分享

大學錄取舞弊醜聞讓33名涉嫌行賄的富有家長遭到聯邦檢察官起訴，震撼了全美的有錢人家；不管是在享有特權的預備學校走廊還是足球場邊，不管在全食超市（Whole Foods）停車場或在剛剛裝潢好的家居豪華廚房裡，在財富排行榜高居金字塔頂端1%的富豪之家，最近這段期間忙著討論這起事件到底有何借鏡意義，甚至花錢請顧問幫忙分析。

這次事件後，超級富有家長在兒女申請大學過程中，是否選擇鬆手不予干預，還是反而會盯得更緊？或許，某些富爸富媽的作為，並不只是想要滿足孩子的學業需求而已，更重要的是在滿足他們自己的需求。

《關於壞行為的好消息：為什麼現在孩子較少受到管教 -- 以及如何因應》（The Good News About Bad Behavior: Why Kids Are Less Disciplined Than Ever — and What to Do About It）作者凱薩琳．路易斯（Katherine Reynolds Lewis）說，身為家長，不管做出任何選擇，「我們都知道，肯定會被別人評論一番。」

她舉例說，如果孩子收到知名大學的錄取信，對於家長來說，就好比像榮譽學生收到金星獎章一樣光榮。

舞弊醜聞爆發後，富人家庭對於0 「走後門」讓孩子得到名校錄取有著許多討論，例如大手筆捐款給學校，還有「走邊門」的各種欺騙手段，包括拿錢買通教練以及靠Photoshop修圖軟體偽造孩子參加體育活動的紀錄。

「走前門」當然討論度頗為熱烈，因為這是每個想要進大學的申請者必經之道，哪些有錢朋友走了哪種管道讓孩子進入名校，在富人聚會之間廣為流傳。

在加州曼哈頓灘（Manhattan Beach）富有社區經營瑜伽教室的金姆．迪吉利歐（Kim Digilio）以親身觀察指出，有錢人家不會因為這起事件而出現重大改變，許多作為對有錢階級來說，早就已經根深柢固，「我不認為他們會知道怎麼停止。」

金字塔捐款足球
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

美國總統好糗！川普侵權 推特影片遭移除

2019-04-10 15:28

揭川普稅表？ 美財部：依法處理

2019-04-10 14:32

沒了骨肉分離政策 川普：非法入美像是去迪士尼

2019-04-10 12:49

通俄門關鍵報告 司法部僅「部分公開」

2019-04-10 12:41

施壓美撤鋼鋁關稅 加拿大打算增修報復名單

2019-04-10 11:17

川普擋愈凶移民來愈多 3月美墨邊界抓超過10萬人

2019-04-10 10:09

美國摩天大樓 每年殺死6億隻鳥

2019-04-09 17:06

影／美名校入學舞弊案 「慾望師奶」認罪恐難逃入獄

2019-04-09 15:29

國安部「正上演清算鬥爭」 特勤局長被炒

2019-04-09 14:18

闖海湖莊園華女謊話連篇 旅館搜出隱藏攝影機偵測器

2019-04-09 14:17

全美十大工業建設案 三項在內陸帝國

2019-04-09 14:17

角逐美國總統爆棚 再一民主黨議員投入初選

2019-04-09 14:08

移民政策挑戰法律…邊境亂象無解 代理部長沒轍

2019-04-09 13:33

要庇護者回墨等聽證？ 川普被聯邦法官打臉！

2019-04-09 13:32

拒重推拆散移民政策 成尼爾森下台導火線

2019-04-09 13:27

換人如走馬燈 川普內閣「代理部長」一籮筐

2019-04-09 13:25

沃爾瑪調整內陸擴張步伐 取消一大型超市

2019-04-09 13:22

中國女子闖川普度假地被捕 法官裁定繼續羈押

2019-04-09 13:21

美國華府近郊險遭恐攻！ 1男子偷車企圖衝撞人群

2019-04-09 12:41
看更多

熱門文章

如果中俄先找到失蹤的F-35戰機 美國麻煩就大了！

2019-04-10 08:42

日本F-35戰機失聯 疑已墜海

2019-04-09 20:11

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

2019-04-09 20:57

日本航空自衛隊失聯F-35 傳出在海上發現部分機體

2019-04-10 07:05

被高校女生圍3年 他道出當全校唯一男性的淡淡哀傷

2019-04-10 10:51

日本航空自衛隊一架F-35A戰機 飛行中從雷達上消失

2019-04-09 19:28

死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39

伴娘懷孕卻被準新娘勸墮胎 她稱：這樣禮服很難選

2019-04-09 18:03

被用放大鏡挑錯處 首位平民皇后美智子辛苦走過60年

2019-04-10 06:56

直播一口吃拳頭大饅頭 網紅口吐白沫昏厥

2019-04-09 20:03

「胖死了！」市長當眾羞辱小學女 引公憤兒福提告

2019-04-09 19:45

帥氣消防員救援1.9萬名難民 卻被起訴「協助非法移民」恐關20年

2019-04-09 21:28

「非洲首富」領三億現金再回存 只為了確認自己有錢

2019-04-09 22:01

英國無協議脫歐倒數中！聯合國研究盤點全球贏家與輸家

2019-04-09 23:52

傻眼！3歲童玩老爸ipad忘密碼 鎖機48年到2067年

2019-04-10 09:11

撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17

網球場上的浪漫史 日本天皇皇后牽手一甲子

2019-04-10 06:56

日本天皇追求平民皇后 用電話求婚

2019-04-10 07:31

中國富商向教練買房換兒體保名額 哈佛也爆招生醜聞

2019-04-09 18:28

影／明仁天皇的斜槓人生：蝦虎魚研究的國際權威

2019-04-10 08:28

太空飛機技術大突破 音速25倍飛行不再是夢想

2019-04-09 18:12

美國列關稅清單 歐盟開始準備報復

2019-04-09 21:37

莫迪經濟學實施五年後 印度經濟變這樣

2019-04-09 17:49

北京讓步 中歐峰會達成聯合聲明

2019-04-10 02:24

四手才打得開！玩出新花樣 阿根廷業者推出「同意保險套」

2019-04-09 16:56

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

影／平民嫁入日本皇室 美智子明仁婚姻成日人典範

2019-04-10 08:26

140年來首見 荷蘭出現狼群蹤跡

2019-04-10 00:08

影／愛因斯坦相對論百年後 人類將揭黑洞神秘面紗

2019-04-10 13:07

歷史問題吵不完 日本換新鈔南韓也抗議

2019-04-09 23:37

日F-35失聯戰機殘骸現蹤 飛行員仍下落不明

2019-04-10 11:38

美國摩天大樓 每年殺死6億隻鳥

2019-04-09 17:06

日幣將改版 萬元鈔人物肖像變渋澤榮一

2019-04-10 00:05

為何在富裕的新加坡有移工常吃腐敗食物？

2019-04-10 10:03

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

日F-35A戰機失聯 恐已墜海

2019-04-10 00:25

經濟解析／川普向全世界放話：我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

筷子吃漢堡掀辱華疑慮 漢堡王火速下架廣告

2019-04-09 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top