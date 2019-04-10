富爸富媽「走後門」 孩子上名校猶如自己得金獎

2019-04-10 15:22 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



大學錄取舞弊醜聞讓富有的父母難堪 但他們仍將我行我素。 美聯社 分享 facebook

大學錄取舞弊醜聞讓33名涉嫌行賄的富有家長遭到聯邦檢察官起訴，震撼了全美的有錢人家；不管是在享有特權的預備學校走廊還是足球場邊，不管在全食超市（Whole Foods）停車場或在剛剛裝潢好的家居豪華廚房裡，在財富排行榜高居金字塔頂端1%的富豪之家，最近這段期間忙著討論這起事件到底有何借鏡意義，甚至花錢請顧問幫忙分析。

這次事件後，超級富有家長在兒女申請大學過程中，是否選擇鬆手不予干預，還是反而會盯得更緊？或許，某些富爸富媽的作為，並不只是想要滿足孩子的學業需求而已，更重要的是在滿足他們自己的需求。

《關於壞行為的好消息：為什麼現在孩子較少受到管教 -- 以及如何因應》（The Good News About Bad Behavior: Why Kids Are Less Disciplined Than Ever — and What to Do About It）作者凱薩琳．路易斯（Katherine Reynolds Lewis）說，身為家長，不管做出任何選擇，「我們都知道，肯定會被別人評論一番。」

她舉例說，如果孩子收到知名大學的錄取信，對於家長來說，就好比像榮譽學生收到金星獎章一樣光榮。

舞弊醜聞爆發後，富人家庭對於0 「走後門」讓孩子得到名校錄取有著許多討論，例如大手筆捐款給學校，還有「走邊門」的各種欺騙手段，包括拿錢買通教練以及靠Photoshop修圖軟體偽造孩子參加體育活動的紀錄。

「走前門」當然討論度頗為熱烈，因為這是每個想要進大學的申請者必經之道，哪些有錢朋友走了哪種管道讓孩子進入名校，在富人聚會之間廣為流傳。

在加州曼哈頓灘（Manhattan Beach）富有社區經營瑜伽教室的金姆．迪吉利歐（Kim Digilio）以親身觀察指出，有錢人家不會因為這起事件而出現重大改變，許多作為對有錢階級來說，早就已經根深柢固，「我不認為他們會知道怎麼停止。」