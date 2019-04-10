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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

通俄門關鍵報告 司法部僅「部分公開」

2019-04-10 12:41台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

雖然美國司法部長巴爾於穆勒報告出爐時，曾作出4頁摘要表示總統川普通俄「證據不足」。但國會仍全票通過要求巴爾公佈完整報告內容，但巴爾9日僅同意一週內將「部分報告內容」送交國會，引發外界對美國司法中立的質疑。

根據《半島電視台》報導，巴爾在收到穆勒報告後向國會議員表示，他會在4月中公佈報告，但會是經過編輯的報告內容，他也會請國會司法委員會參閱，以便國會考慮後續有啟動調查權的必要。

民主黨希望巴爾能公佈完整的報告內容與當初調查時穆勒掌握的所有證據，「我們希望作一些安全措施後再公佈報告，防止此報告的內容遭濫用。」巴爾出席眾議院聽證會時表示，現階段並不適合公佈完整報告內容。

這引發民主黨的不滿，民主黨眾議員蘿芮表示，當初知道巴爾只用了2天就將穆勒報告摘要送到國會時她非常震驚，因此她也不相信這份被改過的報告對於事實釐清有任何幫助；民主黨眾議員索瑞諾也批評巴爾的舉動只會造成更多法律上的不確定性，「我們需要完整報告內容。」

《奇摩新聞網》提到，穆勒調查團隊曾有人對巴爾摘要的結果感到不滿，認為穆勒報告的結論遠比巴爾摘錄的還要更嚴重。針對外界質疑巴爾遭川普施壓，巴爾反駁，他都是自己作決策，白宮並沒有干預。

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民主黨川普白宮
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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