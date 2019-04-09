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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

影／美名校入學舞弊案 「慾望師奶」認罪恐難逃入獄

2019-04-09 15:29聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國波士頓聯邦法院檢察官8日宣布，包括「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）在內，共13名家長已達成認罪協商，坦承在美國史上最大規模大學入學弊案中，以行賄等方式，讓女子擠進一流學府。

美國司法部在3月12日，起訴50名涉嫌大學入學舞弊的嫌犯，聲稱這50人透過在入學考試作弊、行賄和偽造「體保生」身分，擠進耶魯、史丹佛、南加州大學（USC）等名校窄門，整起舞弊涉案金額高達2500萬美元。

在被起訴的50人中，最受矚目的莫過於「慾望師奶」女星霍夫曼。根據檢方聲明，56歲的霍夫曼3日出庭認罪，坦承支付1萬5千美元（約46.5萬新台幣），給大學入學顧問辛格（William Singer）成立的假慈善機構，換取竄改長女大學入學測試成績。

綜合外媒報導，霍夫曼所犯下的郵件詐欺罪，最高可處20年有期徒刑，不過由於霍夫曼主動認罪，同意支付2萬美元（約62.1萬新台幣）罰金，並繳清拿行賄款項所申請的扣稅後，檢方同意往「低標」方向求刑，估計會落在4至10個月之間，加上12個月的獄後監督。《CNN》指出，1名聯邦法官將對霍夫曼及其他12名認罪家長做出最終的量刑，不一定全按照檢方建議。

霍夫曼事後發表聲明道歉，「我對造成女兒、家人、朋友、同事及教育界這麼大的痛苦，感到十分羞愧，除了向他們致歉，我也要向誠實報考的學生致歉，這些孩子天天苦讀，而他們的家長為了孩子升學做出太多的犧牲。」

霍夫曼聲明中也表示，「我女兒對我所為一無所知，我在這誤導與極其錯誤的作為中背叛了她。我想幫助女兒的慾望，並非觸法或做出不誠實舉動的藉口。」

同樣名列起訴名單的經典影集「俏皮老爸天才娃」（Full House）女星羅莉洛林（Lori Loughlin）和丈夫，則被控支付50萬美元（約1150萬新台幣），幫2個女兒換取「體保生」身分，進入南加州大學賽艇隊。不同於霍夫曼，洛林3日現身法庭時看起來一派輕鬆，滿臉笑容，也並未與檢方達成認罪協議。

「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費莉西緹霍夫曼（Fe...
「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）和檢方達成認罪協商，檢方求處的刑期從最重20年減輕為4-10個月、罰金2萬美元，獄後監督12個月。但聯邦法官仍擁有最終的量刑權，不一定全按檢方建議。美聯社
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波士頓詐欺賄款
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