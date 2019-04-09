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國安部「正上演清算鬥爭」 特勤局長被炒

2019-04-09 14:18世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普政府連續出現人事大地震，在國土安全部部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)7日才剛傳出在與川普總統見面時遭到逼退，特勤局(United States Secret Service)局長阿利斯(Randolph Alles) 8日又遭到撤換；根據媒體報導，阿利斯丟官可能與日前中國女子闖入佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)有關。

有線電視新聞網(CNN)報導，知情人士透露，川普指示白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)開除阿利斯。約在兩周前，阿利斯獲得告知將有人事異動，但被要求暫時留任，直到繼任人選敲定為止。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)8日表示，阿利斯即將離職，川普已決定特勤局出身的莫瑞(James M. Murray)從5月起接任局長。

報導指出，對於局長換人的消息，特勤局官員8日看到新聞報導之後頻呼意外；尼爾森是阿利斯直屬上司，對於兩人前後去職，一名政府高層官員對CNN指出，目前在全國規模第二大的國安部會裡，正在上演著清算鬥爭。

一名阿利斯身邊人士透露，阿利斯的去職與中國女子闖入佛州棕灘海湖莊園私人度假村的事件無關。五天之前，針對這起事件，川普才剛在白宮答覆媒體詢問時表示，對於特勤局的表現非常滿意。

陸戰隊少將退休的阿利斯，兩年前出任特勤局局長。國家廣播公司指出，消息人士透露，大約10天至14天之前，政府高層便已拍板定案要求阿利斯離職，時間點是3月28日中國女子企圖帶著惡意軟體闖入海湖莊園之前。

紐約時報報導，特勤局把海湖莊園維安事件怪罪川普幕僚，讓川普不滿；一些官員透露，儘管離職早已安排，但維安事件恐加速阿利斯走人。

也有官員指出，阿利斯丟官「並不是只因為單一事件而已」，阿利斯被告知的去職原因是，川普正準備撤換特勤局隸屬的國安部領導階層。

參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)8日表示，要求阿利斯必須到參院作證，說明海湖莊園是否存在著維安漏洞。

舒默發表聲明指出，即將卸任的阿利斯必須盡快前往國會作證，針對中國女子帶著惡意軟體擅闖海湖莊園而被逮捕一事提出明，除了釐清海湖莊園是否存在維安漏洞，也對其他反情報行動與國家安全威脅提供證詞。

聲明中表示，公眾以及國會都必須知道，中國等敵對政府及這些政府的特工如何設法取得進入川普產業，並且對於相關人士談話及其他國安相關議題展開電子監控的狀況。

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