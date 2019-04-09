闖海湖莊園華女謊話連篇 旅館搜出隱藏攝影機偵測器

2019-04-09 14:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



聯邦檢察官8日表示，帶著四支手機和其他電子裝備，用矇騙手法闖進川普總統在佛羅里達州的海湖莊園俱樂部的上海女子張玉靜 (Yujing Zhang，音譯)，被查出旅館房間還有更多電子裝置，包括隱藏攝影機偵測器。

紐約時報和美聯社報導，32歲的張玉靜上月30日在海湖莊園被捕，被控向聯邦人員撒謊和進入禁區；聯邦法庭紀錄顯示，她被捕時身上有兩本中國護照、四具手機、一個外接硬碟，以及一個裝著惡意軟體的USB隨身碟。

調查人員在殖民地旅館 (Colony Hotel)她的房間中又搜出另一具手機，以及一個用以偵測隱藏攝影機的無線電裝置；房間內也有九個隨身碟、五個手機SIM卡、幾張信用卡和銷帳卡，以及大約8000元現金。

助理聯邦檢察官賈西亞向聯邦法官說，聯邦調查局還在調查張女是否間諜。他宣稱張女有「嚴重的潛逃風險」，因為她「向她碰到的每一個人撒謊」。

她告訴有關當局，她帶著好幾支手機到海湖莊園，因為她不敢把手機留在旅館房間。她上周出庭時也宣稱她的銀行帳戶只有大約5000元。

賈西亞說：「怕留在旅館的財物被偷的人，不會在旅館房間留下那麼多現金和信用卡。」

他說，張女上月28日持B-1商務簽證從上海到美國，而她的簽證已被撤銷，因此如法庭准許她保釋出獄待審，她將移交移民當局監管。

張玉靜的公設辯護人艾德勒則宣稱，她進入海湖莊園俱樂部時並沒有試圖藏匿身上的四支手機，而且他們聽說政府沒有任何理由認為她是間諜。

張玉靜被捕後對問話的特勤人員伊瓦諾維奇說，當時身上沒有任何開鎖或竊聽工具。

他說，檢查張女擁有的電子裝置的電腦分析家表示，她身上帶的隨身碟一插上電腦立刻開始自動安裝惡意軟體，迫使他立刻關閉電腦以阻止破壞，而這是前所未見之事。

張玉靜上周出庭時，宣稱她是個投資者以及上海志榮 (Zhirong，音譯)資產管理公司顧問，在中國有一戶價值130萬元的住宅和一輛寶馬車(BMW)，應一個朋友邀請到海湖莊園參加活動。

她描述的朋友似乎符合主持「聯合國中國友誼協會」的查爾斯‧李(Charles Lee)。艾德勒提出中文收據說，張女曾電匯兩萬元到李某的組織，以到佛羅里達觀光並接近川普家人。

法官宣布延到15日才決定是否准許張女交保，而檢方打算在此之前提出更詳細起訴。