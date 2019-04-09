全美十大工業建設案 三項在內陸帝國

2019-04-09 14:17 世界日報 編譯組／綜合報導



內陸企業報報導，根據商業房地產線上服務Commercial Cafe 8日公布的最新數據，全國十大建設中的工業計畫案中，有三個位於內陸帝國。

該機構列出十項在2019年完成的工業建設計畫中，位於河濱與莫瑞諾市（Moreno Valley）的兩個物流計畫，位於前六名，兩個地點相距僅幾哩。

在另一項研究中，房地產公司JLL將內陸帝國，列為第一季度全國工業發展第二繁忙都市區，目前正建設超過2000萬平方呎的大型配電設施。

第一繁忙都市區，為達拉斯—福和堡（Dallas-Fort Worth）的2940萬平方呎，亞特蘭大名列第三，面積為1600平方呎。

內陸帝國已連續四年，有超過2000平方呎的工業建設。最高的是2017年的2萬5000平方呎。

根據Commercial Cafe數據，位於河濱215號公路沿線的Meridian商業圈第四期建築計畫，為第四季度全國第三大工業開發案，面積為190萬880平方呎。

位於莫瑞諾谷的Prologis Eucalyptus工業園區則為一座四層建築，鄰近60號高速公路，面積達146萬5184平方呎，排名第六。

而位於安大略的Colony Commerce Center則排名全美第十，兩棟建築面積為126萬4102平方呎。

全美最大的工業建設案，位於新澤西的Phillipsburg，面積接近220萬平方呎。前十名中，有兩個位於德州的Irving，位於達拉斯--福和堡機場以東。其他還包括威斯康辛的Pleasant Prairie、伊利諾州的Romeoville與賓州的Allentown等。

JLL指出，開發商要替這些即將開放的倉庫找租戶，應不是難事。「這些開發案在交屋後，很少在市場上停留很長時間，許多租戶在施工期便提前預租，且根據自己要的規格進行客製化。」

Daum Commercial房地產經紀公司安大略辦公室副執行總裁Rick John說，這些地方並不缺工業物業的租戶，他說，80萬平方呎或更大的倉庫市場需求量特高，因數量很少。他說，事實上各尺寸的倉庫租任情況都很活躍，如今的需求是全面性的。