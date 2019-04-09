親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

積欠銀行超過2億元！旅遊人數雪崩 墾丁首見飯店法拍

不顧客機生死？利比亞內戰 「東軍」空襲國際機場

全美十大工業建設案 三項在內陸帝國

2019-04-09 14:17世界日報 編譯組／綜合報導

內陸企業報報導，根據商業房地產線上服務Commercial Cafe 8日公布的最新數據，全國十大建設中的工業計畫案中，有三個位於內陸帝國。

該機構列出十項在2019年完成的工業建設計畫中，位於河濱與莫瑞諾市（Moreno Valley）的兩個物流計畫，位於前六名，兩個地點相距僅幾哩。

在另一項研究中，房地產公司JLL將內陸帝國，列為第一季度全國工業發展第二繁忙都市區，目前正建設超過2000萬平方呎的大型配電設施。

第一繁忙都市區，為達拉斯—福和堡（Dallas-Fort Worth）的2940萬平方呎，亞特蘭大名列第三，面積為1600平方呎。

內陸帝國已連續四年，有超過2000平方呎的工業建設。最高的是2017年的2萬5000平方呎。

根據Commercial Cafe數據，位於河濱215號公路沿線的Meridian商業圈第四期建築計畫，為第四季度全國第三大工業開發案，面積為190萬880平方呎。

位於莫瑞諾谷的Prologis Eucalyptus工業園區則為一座四層建築，鄰近60號高速公路，面積達146萬5184平方呎，排名第六。

而位於安大略的Colony Commerce Center則排名全美第十，兩棟建築面積為126萬4102平方呎。

全美最大的工業建設案，位於新澤西的Phillipsburg，面積接近220萬平方呎。前十名中，有兩個位於德州的Irving，位於達拉斯--福和堡機場以東。其他還包括威斯康辛的Pleasant Prairie、伊利諾州的Romeoville與賓州的Allentown等。

JLL指出，開發商要替這些即將開放的倉庫找租戶，應不是難事。「這些開發案在交屋後，很少在市場上停留很長時間，許多租戶在施工期便提前預租，且根據自己要的規格進行客製化。」

Daum Commercial房地產經紀公司安大略辦公室副執行總裁Rick John說，這些地方並不缺工業物業的租戶，他說，80萬平方呎或更大的倉庫市場需求量特高，因數量很少。他說，事實上各尺寸的倉庫租任情況都很活躍，如今的需求是全面性的。

房地產建築機場
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

川普政府頻換人 「代理部長」一籮筐

2019-04-09 14:25

維安漏洞惹川普不滿？美特勤局長被炒魷魚

2019-04-09 14:24

國安部「正上演清算鬥爭」 特勤局長被炒

2019-04-09 14:18

闖海湖莊園華女謊話連篇 旅館搜出隱藏攝影機偵測器

2019-04-09 14:17

角逐美國總統爆棚 再一民主黨議員投入初選

2019-04-09 14:08

移民政策挑戰法律…邊境亂象無解 代理部長沒轍

2019-04-09 13:33

要庇護者回墨等聽證？ 川普被聯邦法官打臉！

2019-04-09 13:32

拒重推拆散移民政策 成尼爾森下台導火線

2019-04-09 13:27

換人如走馬燈 川普內閣「代理部長」一籮筐

2019-04-09 13:25

沃爾瑪調整內陸擴張步伐 取消一大型超市

2019-04-09 13:22

中國女子闖川普度假地被捕 法官裁定繼續羈押

2019-04-09 13:21

全球首創 波馬明年增設殘障競技組

2019-04-09 13:00

韓國瑜提前一天抵波士頓 11日餐會領唱國歌

2019-04-09 13:00

扛下籌備餐會重擔 馬滌凡：韓國瑜讓我看到曙光

2019-04-09 13:00

無證華男撿金鏈被告 憂心被遣返

2019-04-09 12:59

美國大學入學舞弊案 慾望師奶女星認罪

2019-04-09 12:58

上萬摔跤迷滯留車站 運輸局怪WWE

2019-04-09 12:57

美國華府近郊險遭恐攻！ 1男子偷車企圖衝撞人群

2019-04-09 12:41

川普愛用代理部長 康威老公：但願有代理總統

2019-04-09 09:12

美特勤局長阿利斯將離職 新局長穆雷5月上任

2019-04-09 04:00

白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官

2019-04-09 02:11

美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標

2019-04-09 02:05

單月10萬移民湧邊界 川普遷怒尼爾森

2019-04-09 00:23

移民潮加劇 川普逼國土安全部長辭職

2019-04-09 00:23

芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38

邊界難遏移民潮 川普招數快用盡

2019-04-08 14:05

被逼退？川普宣布：國安部長辭職

2019-04-08 14:04

影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36
看更多

熱門文章

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34

活到99歲 她死後大體捐解剖才知器官位置全錯了

2019-04-09 08:54

日本新年號「令和」去中國化 引日學者不滿

2019-04-08 22:26

歐盟執委：英國脫歐僵局癱瘓歐洲 讓陸成最大贏家

2019-04-08 20:23

日本紙鈔將改版 萬元鈔由福澤諭吉換渋澤榮一

2019-04-09 08:34

蘋果為何連漲九日？原來大摩發現三倍於智慧手機的商機

2019-04-09 08:45

美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標

2019-04-09 02:05

影／ 啪！落地失敗 體操手瞬間折斷腿

2019-04-08 17:40

機上乘客誤助強姦犯逃過遣返 受害人憤怒到崩潰

2019-04-08 14:32

日本餐廳打造「水族館廁所」 讓你邊上廁所邊賞魚

2019-04-08 18:39

白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官

2019-04-09 02:11

不爽前夫再婚 她痛譙新正宮「母馬」恐被關2年

2019-04-08 15:41

馬國執政黨選舉大勝 將查一帶一路預算

2019-04-08 17:42

「草食男」變多了！ 18-39歲日本人25％沒性經驗

2019-04-08 15:51

影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊

2019-04-08 18:29

紐西蘭駐美大使館廁所偷拍 內部高層所為

2019-04-09 10:03

波音拉低道瓊指數 史指連漲8日

2019-04-09 04:55

標普500指數八連漲 道瓊跌 投資人迎接財報季

2019-04-09 06:28

中國一帶一路高峰論壇 印度再度拒絕出席

2019-04-08 14:53

Netflix無損電影院 觀眾兩者都看

2019-04-09 06:35

芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38

國際油價 衝五個月高點

2019-04-09 00:26

彭博資訊專欄／陷入兩難的川普

2019-04-09 00:37

日皇明仁退位在即 女性皇位繼承問題再掀議論

2019-04-08 17:41

川普宣布 伊朗革命衛隊是恐怖組織

2019-04-08 22:55

利比亞叛軍政府軍殺紅眼 至少49死2800人流離失所

2019-04-08 23:17

又來了！梅克爾第5度在總理府接待緊急求見的梅伊

2019-04-09 11:31

歐中峰會前夕 歐盟官員表示對中國貿易承諾感到挫敗

2019-04-08 19:20

CEO認錯難拾旅客信心 波音737MAX遭延長停飛

2019-04-08 20:07

美特勤局長阿利斯將離職 新局長穆雷5月上任

2019-04-09 04:00

曾任法國間諜 打造雪梨歌劇院天才工程師辭世

2019-04-08 19:37

東京奧運將至！「日式英文」指標霧煞煞 小孩竟翻侏儒

2019-04-09 12:24

旅客好困惑 澳洲這地方有自己的時區

2019-04-09 13:19

當一個基因療法要價六千萬以上 如何支應這筆醫藥費？

2019-04-08 22:56

工廠訂單減 美製造業景氣趨緩

2019-04-09 00:26

歐洲河流遍布殺蟲劑和抗生素 藥廠出來面對了！

2019-04-09 10:54

紐時：波音737Max是1960年代設計 還用紙本操作手冊

2019-04-09 12:24

叛軍攻首都 利比亞瀕內戰

2019-04-09 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top