沃爾瑪調整內陸擴張步伐 取消一大型超市

2019-04-09 13:22 世界日報 記者啟鉻／河濱報導



據媒體報導，沃爾瑪公司擬自4月19日開始，陸續關閉全美六個州至少11家實體店。不過沃爾瑪連鎖超市近年在南加州的內陸帝國（Inland Empire )大舉擴張形成強烈對比，形成與亞馬遜公司相互比拼局面。兩年前開始，沃爾瑪公司投入大筆資金，在加州開設新店並修繕原有連鎖超市，搶占實體店和電商市場，在內陸帝國建立多家大型貨物配送中心，提高商品配送銷售效率，縮短商品到達消費者手中的時間。

但沃爾瑪公司近日宣布，取消在河濱縣懷爾多瑪市（Wildomar )興建一家沃爾瑪大型超市（Supercenter )計畫，令人懷疑其在內陸帝國擴張步伐止步。內陸莫瑞諾谷市經濟發展部經理李惠豪（Mike Lee)表示，15年前沃爾瑪大型超市及配送中心進駐該市，創造就業崗位逾300個，每年上繳銷售稅近百萬元。沃爾瑪超市在內陸發展步伐或有調整？華裔經濟學家俞偉雄認為，沃爾瑪公司在內陸市場依舊會繼續擴張。

據悉，沃爾瑪公司兩年前投入逾1億4500萬元，在加州進一步擴張規模，開設新實體店，裝修原有33個原有店面，在實體店和電商銷售搶攻市場。沃爾瑪公司全美擁有逾4700家連鎖超市，包括3570家大型規模超市及約700家社區連鎖超市（Neighborhood Markets )。南加州內陸帝國已經或擬新增沃爾瑪大型連鎖超市的城市包括：勝利谷市（Victorville )、標蒙市（Beaumont )、聖哈辛托市（San Jacinto )、科洛納市（Corona )。

原先計畫在懷爾多瑪市建立的沃爾瑪大型連鎖超市位於15號公路附近Bundy Canyon路與Monte Vista街交匯處，占地至少22英畝。該公司發言人威爾森表示，考慮到消費者購物習慣正在變化，網上購物數量增加，決定取消在懷爾多瑪市建立一個Supercenter。據該市府資訊，若該項目能夠完成，預計可創造就業崗位約300個。該市市長斯旺森也表示，懷爾多瑪市鄰近茉莉塔市和艾辛諾湖市，鄰居城市的發展欣欣向榮，令懷爾多瑪市居民希望有一個大型超市增加城市稅收。

洛杉磯加大(UCLA)安德森中心華裔經濟學家俞偉雄認為，沃爾瑪公司與亞馬遜公司一樣，在內陸帝國擴張步伐不會停止，但建立發貨配送中心是趨勢，主要是提高商品銷售效率，讓消費者在最短時間獲得所購商品。雖然實體店數量有調整，但持續建立的發貨中心卻持續增加就業人數，這樣的發展策略，也是適應和滿足網絡銷售快速崛起要求。