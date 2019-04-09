換人如走馬燈 川普內閣「代理部長」一籮筐

2019-04-09 13:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合8日電



國土安全部部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)掛冠求去後，川普總統的內閣又增一名「代理部長」；紐約時報分析，內閣頻換血，代理儼然成為川普政府的常態，就連川普也不諱言稱如此調度更彈性；白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的夫婿喬治‧康威(George Conway)7日再槓川普，諷刺道「真希望有代理總統」。

尼爾森辭去國安部長後，直接向川普彙報的官員又多一名代理；這些代理閣員包括國防部長、內政部長、管理和預算局長、小企業管理署(SBA)署長和美國駐聯合國大使，而白宮預算主任穆瓦尼(Mick Mulvaney)暫代白宮幕僚長。

川普曾說：代理給我更多彈性

「我喜歡代理，給我更多彈性，你明白嗎？」川普1月赴大衛營前告訴記者，「我喜歡代理，我們雖然有些代理部長，但也有偉大的內閣。」

代理部長毋須經聯邦參院同意引起關切，未經認可的內閣官員讓總統掌握更大影響力，但讓代理部長難以發揮職權，總統或親信官員的手，就可以直接伸進內閣。

紐約大學公共事務教授萊特(Paul Light)說：「參院打從首屆就存在此問題，參議員當初要求華盛頓總統按部就班交付提名人選，唯恐總統利用代理任命權規避監督或享受體制特權，但迄今未聽聞參院糾正川普濫用代理權。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)記者梅里迪思‧麥格勞(Meridith McGraw)7日推文寫道：「川普政府現有四大部門由代理人負責：國防部、內政部、國安部和幕僚長。」

喬治‧康威：希望有代理總統

「真希望我們有代理總統。」川普的高級顧問凱莉安．康威的先生喬治‧康威推文如此寫道，他另引述紐時指稱「川普常覺得被尼爾森說教」報導的推文寫道：「她肯定試圖告訴他真相等事情，他不喜歡。」

喬治‧康威另暗指川普違法任命海關與邊境保護局(CBP)局長麥卡利南(Kevin McAleenan)暫代國安部長。

喬治‧康威回應川普宣布麥卡利南擔任國安代理部長的推文寫道，「或許你該看看美國法典」；他接著分享國安部副部長克萊爾·格雷迪(Claire Grady)的官網介紹連結寫道：法律明文規定，「這是你的國安部代理部長」。