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拒重推拆散移民政策 成尼爾森下台導火線

2019-04-09 13:27世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

尼爾森因未能配合拆散移民家庭政策下台 美聯社
尼爾森因未能配合拆散移民家庭政策下台 美聯社
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消息人士透露，川普總統幾個月來一直敦促政府恢復把非法入境的移民家庭親子拆散的政策，可是國土安全部部長尼爾森抗拒執行，因此黯然下台。

消息人士說，尼爾森告訴川普，聯邦法院下令禁止國安部恢復這種政策，川普的指示，也違背他自己去年6月停止拆散移民家庭的行政命令。

去年7月後從邊界偷渡入境的移民家庭迅速增加，不過骨肉分離政策對遏止移民潮究竟有多大作用不得而知。

面對非法移民源源不斷湧進，尼爾森7日在白宮與川普會面，稍後宣布辭職；據悉，尼爾森對無法促使其他部會協助處理邊界的大量移民家庭感到氣餒。

有關官員說，可望代理國安部長的海關與邊境保護局長麥卡利南並未排除拆散移民家庭，而他考慮採取「二選一政策」，讓移民父母能夠選擇與孩子分開，還是帶著孩子進入長期拘留所。

消息人士說，今年1月從邊界偷渡入境的無證移民開始增加，川普即一再敦促恢復拆散移民家庭的政策，認為這是遏阻無數外國人湧到美國尋求庇護的最有效做法。

政府官員說，尼爾森的網路安全背景使她不適合處理邊界問題，麥卡利南則適合擔任川普要求的邊界「最強悍警察」，而且他與國防部、國務院和白宮國家安全會議關係都很好。

消息人士也表示，尼爾森似乎抗拒川普及其助理推動的一些移民措施，國家安全顧問波頓更覺得尼爾森不適任，尤其反對她試圖利用聯合國組織遏制非法移民潮的政策，去年10月還為此與當時的白宮幕僚長凱利大吵；凱利去年底離開白宮後，尼爾森去職只是遲早之事。

川普5日證實撤銷讓代理移民及海關執法局(ICE)局長維提羅扶正的計畫，並聲明政府準備採取更強硬方針；政府官員表示，這是川普打算控制邊界危機的第一個步驟，第二步就是要求尼爾森辭職。

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