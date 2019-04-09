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要庇護者回墨等聽證？ 川普被聯邦法官打臉！

2019-04-09 13:32世界日報 記者顏伶如／綜合報導

對於提出政治庇護申請的中美洲移民川普政府現行政策是要求申請者回到墨西哥等候法院裁定，但這項措施現在已遭到聯邦法院法官封殺。

為了爭取庇護申請者的權益，移民法律倡議團體代表11名中美洲移民向法院提告，指控川普政府違反美國法律，未能妥善評估移民如果回到墨西哥是否可能面臨生命威脅。位於舊金山的聯邦法院法官西柏格(Richard Seeborg)8日裁定，同意這些申請庇護移民的請求，但願意給川普政府幾天時間回應。

川普政府在12日之前，可以決定是否上訴。

西柏格指出，川普政府政策無法確保移民在墨西哥是否會面臨生命危險或失去自由；他也指出，川普政府援引用來要求庇護申請者到墨西哥等候結果的法律條文，其實並不適用於這些移民身上。

美聯社報導指出，川普政府是否提出上訴，目前無法得知；司法部8日對此不表評論。

今年1月，川普政府在偷渡問題最猖獗的加州聖地牙哥邊境，祭出了庇護申請者必須回到墨西哥等候結果的規定，政府官員以及政治庇護問題專家指出，如此變革在美國政治庇護申請過程裡，堪稱前所未見。

根據慣例，向美國申請庇護的外籍人士，通常會在美國境內獲釋，等候法院對於庇護申請案的裁定。

川普政府先前表示，這項措施是為了因應美墨邊境非法入境危機而推出，由於偷渡客人數過於龐大，移民官員已經無力處理滯留移民。根據統計，來自瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多的民眾，由於當地經濟不振、黑幫暴力嚴重，攜家帶眷遠走他槍。

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