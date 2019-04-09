移民政策挑戰法律…邊境亂象無解 代理部長沒轍

2019-04-09 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合8日電



國土安全部部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)7日提出辭呈後，川普總統指示海關與邊境保護局(CBP)局長麥卡利南(Kevin McAleenan)暫代其職，但美墨邊境亂象無解，多項移民政策面臨法律挑戰。

麥卡利南成為川普任內第四位國安部長，川普的首任國安部長凱利(John Kelly)2017年調任白宮幕僚長，遺缺先後由艾琳‧杜克(Elaine Duke)和尼爾森代理。

邊境官員估計，上月約有10萬移民在南部邊境被捕，數量創十年新高。

官員已採取多項激進政策限制移民，但以移民為競選主軸的川普仍不滿官員無法遏止移民湧入。

尼爾森實行「零容忍政策」，拆散數千個非法移民家庭並要求移民返墨等待聽審，面臨法律挑戰。

移民在美墨邊境遭催淚瓦斯驅逐奔逃的照片出現在尼爾森任內，而麥卡利南的下屬，正是決定動用催淚瓦斯的人。

尋求民主黨總統提名的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)8日推文寫道：「尼爾森早該辭職，無論在何種情況下，我都不會支持未強力譴責當局在邊境拆散家庭政策的提名人。」

川普屢次要求可能違反美國法律、國際協定或法庭判例的政策，或要求國會通過大幅法律變革。

熟悉內情的立法官員說，國會部分人士認為川普逼走尼爾森是因為她在對待難民、予以赦免和拆散家庭方面試圖合法行事。

專家說，尚不清楚麥卡利南會以何種合法策略阻擋移民洪流，非法入境人數未來幾月可能創新高。

川普5日呼籲眾院「廢除整個庇護系統」，革除移民法官並批評聯邦法院命令要求照顧移民兒童的準則。

華府無黨派智庫「移民政策機構」(MPI)分析師皮爾斯(Sarah Pierce)說： 「總統所言不盡合理。」

前總統歐巴馬任內的移民局總法律顧問萊戈姆斯基(Stephen Legomsky)說，麥卡利南沒有太多空間追尋川普及其權威資深幕僚反對的政策，「無論誰出任國安部長，都難以抵抗白宮的理念。」