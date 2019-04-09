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美國華府近郊險遭恐攻！ 1男子偷車企圖衝撞人群

2019-04-09 12:41聯合報 記者孫梁╱即時報導

美國司法部8日宣布，聯邦檢方查獲並逮捕一名預謀駕駛被盜卡車實施攻擊的男子，指他試圖在華府近郊波多馬克河沿岸熱門景點馬里蘭州國家港（National Harbor）岸邊，製造一起衝撞行人的惡性恐怖攻擊事件。

住在馬里蘭州德國城（Germantown）的28歲男子亨利（Rondell Henry），向執法部門承認，他受伊斯蘭國(IS)錄影宣傳影響，要盜竊一輛U-Haul卡車作為攻擊武器。現在除了被控跨州運送盜竊車輛罪外，亨利還受到多項重罪指控。

亨利是企圖發動一場類似法國尼斯2016年攻擊行人的行動，恐怖分子當時在尼斯駕車對熙熙攘攘的人群橫衝直撞，導致86人喪生，450人受傷。

司法部認為，亨利可能受恐怖宣傳影響，對非穆斯林族群懷有仇恨。聯邦檢方說，亨利為電腦工程師，對爆炸物和火器所知不多，但他會開車，知道法國尼斯發生的卡車恐怖攻擊事件，因此利用自己掌握的技能，準備對無辜者發動車輛攻擊。

維吉尼亞州亞歷山大鎮的警方兩周前接到報案，說一輛U-Haul車在一個停車場失竊，亨利當時把他的寶馬車留在停車場，開走了U-Haul卡車。

被盜的卡車次日出現在國家港，警方查閱監視器後發現，是亨利把被盜的卡車開到國家港。警方數小時後逮捕亨利，當時他藏在港口的一條船上。

亨利開車到港口前，先到杜勒斯國際機場，準備在機場對異教徒發動攻擊，但因無法越過警戒線而作罷，離開了機場。

亨利定於9日在聯邦法院出庭。馬里蘭州的聯邦檢方說，他們將繼續收集和審查亨利的證據。

28歲的亨利（Rondell Henry）被指在美國馬里蘭州國家港岸邊企圖製造恐...
28歲的亨利（Rondell Henry）被指在美國馬里蘭州國家港岸邊企圖製造恐攻事件。（馬州警方提供）
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