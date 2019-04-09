上萬摔跤迷滯留車站 運輸局怪WWE

2019-04-09 12:57 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



萬人擠爆車站 新州運輸局責怪WWE 謝哲澍 分享 facebook

摔跤狂熱大賽(WrestleMania 35)7日晚在大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行，散場後成千上萬摔跤迷滯留在新州運輸局(NJ Transit)車站，苦等超過三小時。運輸局8日早晨發布聲明，責怪「世界摔角娛樂」(WWE)拖延了散場時間。

運輸局發言人Jim Smith表示，摔跤狂熱大賽原本訂10時30分結束，但拖延至淩晨12時30分，由於聯邦規定運輸局不可讓員工使用加班時間增派列車班次，導致夜間列車不足。州長墨菲則表示將與運輸局局長面談，了解當晚的具體情況。

據WWE統計，當晚有8萬2265名觀眾入場；運輸局雙車軌(two-track rail)一小時的承載能力僅1萬3000人，導致大批民眾滯留車站，在大雨中苦等。

Jim Smith表示，運輸局在最後一刻才得到來自WWE的通知，但依然在席卡克斯(Secaucus)和紐約賓州車站(Penn Station)之間增派列車。WWE8日則在社交網站對所有遭遇公共交通阻礙的粉絲感到遺憾，但並未說明是否延後散場時間。

大都會人壽球場經常舉辦大型賽事活動，類似情況並非首次發生，運輸局官員去年8月就曾責怪流行歌手碧昂絲(Beyonce)與傑斯(Jay Z)的演唱會，也導致車站人滿為患。