扛下籌備餐會重擔 馬滌凡：韓國瑜讓我看到曙光

2019-04-09 13:00 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



專訪韓國瑜僑宴主辦人馬滌凡 唐嘉麗 分享 facebook

前全美台灣同鄉聯誼會總會長馬滌凡在波士頓地區辦過數不清的大小僑宴，挑起韓國瑜歡迎餐會的重擔，真切感覺「這次很不一樣」；她說，波城是韓國瑜訪美第一站，全球華人目光所在，「要確保活動不能出差錯，壓力真的很大」。

認識韓國瑜，早在他還孤身奮鬥、鮮為人知之時；馬滌凡說，感覺與他的理念很近，是個有才華、很努力的人；前年曾返台，專程至高雄探望還睡在黨部的「主委」；去年在他宣布投入選戰時，也特地到高雄為不被人看好的「市長候選人」加油打氣。

去年2月，全美台聯會在加斯維加斯召開理事顧問會時，馬滌凡邀請韓國瑜與會演講，但他不克出席，以10分鐘錄影演講代替；當時還有人建議「以後找個有名的」，怎料不久後就爆發韓流。

因為哈佛大學邀約，韓國瑜訪問波士頓，接待任務落在身上；她說，徵詢全美台聯26個分會同意，決定以該會波士頓分會名義主辦僑宴，「也有全美各地僑胞認可支持的意義」。

票務是總是僑宴的挑戰，這次不需宣傳銷票，倒是搶餐券拜託的電話不斷；大型餐會維安、音響、票務、議程安排等事務繁複，自稱「最不怕苦，但心太軟」，馬滌凡為請託者到處找票，也拿著皮尺到會場仔細測量，想方設法再多加幾張桌子、擠出幾只座位，硬是把原訂的68桌加成72桌。

曾主辦過馬英九任台北市長時的訪波僑宴，馬滌凡說，那時是錦上添花的歡迎活動，此次意義不僅於此，「我們對韓國瑜有深切期望，決不僅是照個像留念而已」。

活躍於社區的成功女企業家，長年在海外但心繫台灣，痛心民進黨治理下的台灣被挖、掏、用空； 她說，一段時間以來十分喪氣，已有「如果2020再不翻轉，就不再回台灣」的想法；此時因為韓國瑜，看到了曙光。

明知「把勝敗放在一個人身上並不公平」，但是「這個人不一樣」，「讓人感動、想去擁抱、為他付出」。

她說，1904年國父孫中山曾到波士頓為革命籌款，短短數日籌到1000大洋，「我常想，那是種什麼樣的力量和感染力」，「在韓國瑜身上，我找到了答案」。