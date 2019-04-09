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韓國瑜提前一天抵波士頓 11日餐會領唱國歌

2019-04-09 13:00世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

韓國瑜夫婦為避免因時差影響哈佛大學閉門演講討論活動的表現，決定提前一天到波士頓；駐波士頓台北經濟文化辦事處處長徐佑典說，高雄市政府近日與經文處有密切聯繫，經文處在交通接送、行政照料等方面將全力支持，韓國瑜的行程則由高雄市政府統一發布。

11日波士頓僑胞歡迎韓國瑜餐會主辦單位全美台灣同灣聯誼會波士頓分會指出，歡迎餐會準備工作大致就緒，餐會時間預計四小時；餐會中，韓國瑜不但有半小時演講，答應到72桌與來賓合影，還同意在會中領唱中華民國國歌。

主辦人馬滌凡提醒參加餐會者11日5時起憑票進場入座，若是來遲了，韓國瑜預計到達的5時半前後，活動地點帝苑酒樓附近的華盛頓街將有警車管制交通和維安，可能帶來不便；屆時帝苑酒樓一樓入口、二樓大廳都將清空，場內維安人員將禁止來賓隨意走動，或在韓國瑜到場時一擁而上。

餐會中，韓國瑜將發表半小時演講，並到各桌與來賓會面合影；韓國瑜到各桌合影時，大會將安排來賓繼續用餐，並觀賞紐英崙養生舞協會的鼓樂表演，以及來自紐約的老牌歌星楊燕和本地好手的歌唱節目。

合影時間後，韓國瑜將接受觀眾提問；馬滌凡說，要提問的觀眾必須事先以簡訊(617-799-4099)傳送問題、姓名、電話號碼，現場不接受臨時提問。

此外，主辦單位歡迎來賓帶大小國旗、自製標語與會。馬滌凡說，「韓粉真的很熱情」，除了新英格蘭六州的僑胞，參加波士頓餐會的還有來自華府、紐約、新澤西、邁阿密、馬里蘭、多倫多、休士頓、洛杉磯 、芝加哥、西雅圖、舊金山等地的朋友；除了台僑，還有傳統僑社、東南亞裔和來自大陸的友人。

韓國瑜波士頓紐約
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