全球首創 波馬明年增設殘障競技組

2019-04-09 13:00 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



波士頓馬拉松明年將增設殘障跑者競賽組(Para Athletic Division)，對視障、上肢或下肢殘障等運動員開放，是全球首個大型馬拉松開放此類別。

當前波士頓馬拉松設有輪椅組，而明年增設的殘障組將為更多追求更高挑戰的跑者帶來新機會；殘障組將設總獎金1萬6500元，勝利者可得1500元，波士頓馬拉松會為各個組優勝者頒發認證書。

波士頓馬拉松為殘障組男女跑者設下的達標時間標準為，下肢殘障為5小時40分，上肢殘障為4小時55分；視障者則會根據年齡和分類，男性跑者在3小時40分至4小時25分，女性跑者在4小時10分至4小時55分之間。

據波士頓環球報報導，負責波士頓馬拉松運作的波士頓體育協會(BAA)首席執行長戈里爾克(Tom Grilk)說，此舉向認可所有運動參與類型的目標又前進了一步。

波士頓馬拉松一直歡迎殘障人士參加，並將持續當前參賽標準和輔助項目。不願參加競技組的跑者，若成績達標，可繼續參加波士頓馬拉松；目前參加標準分別是，視障跑者5小時，行動有障礙者6小時，使用拐杖或義肢者8小時。

雙腿截肢的馬拉松跑者雷羅爾德(Brian Reynolds)說，現已有大批截肢者渴望參與高水準競賽，增設競技組可擴大規模；他說，數十年前各大馬拉松陸續增加輪椅組，這個類別參與者迅速增多；雷羅爾德上月參加紐約市半程馬拉松創造了非官方世界紀錄。

在阿富汗失去一條腿的馬拉松跑者波普(Adam Popp)的目標是獲得波馬資格，他說，波士頓馬拉松開放殘障組可讓優秀殘障跑者受到關注，讓更多人受到鼓舞參加運動鍛煉。