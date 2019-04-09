川普愛用代理部長 康威老公：但願有代理總統

2019-04-09 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普經常把部會首長炒魷魚，但他雖然動不動就說，「你被開除了」，卻吝於說，「你被錄取了」，因此政府內的代理部會首長越來越多。國土安全部長尼爾森被川普逼走後，內閣又多了一位「代理部長」，白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）的夫婿喬治．康威（George Conway）7日在推特發文諷刺說：「但願我們能有一位代理總統。」

喬治．康威分享美國廣播公司一名記者的貼文表示，「現在政府四大首長都是代理：國防部長、內政部長、國土安全部長和白宮幕僚長」。

喬治．康威推文寫道：「但願我們能有一位代理總統。」

雖然康威對維護川普不遺餘力，她的夫婿卻經常吐槽川普，他上月公開質疑川普的精神狀態是否穩定。

美聯社報導，川普指派海關與邊境保護局局長麥卡利南（Kevin McAleenan）暫代國土安全部長，顯示川普越來越依賴一項鮮為人知的聯邦法規「聯邦職位空缺改革法」（Federal Vacancies Reform Act） ，而他在重要的安全部會仰賴代理首長，也引起質疑。川普上任兩年多來內閣官員如走馬燈，他對於重要部會領導的不確定性，也不以為意。

除了上述四位首長外，管理和預算局局長、小企業管理署署長和美國駐聯合國大使也都是代理。

紐約時報分析，內閣頻換血，代理已成為川普政府的常態，就連川普也不諱言表示如此調度更彈性。