美特勤局長阿利斯將離職 新局長穆雷5月上任

2019-04-09 04:00 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國特勤局局長阿利斯(Randolph Alles)即將離職。 美聯社 分享 facebook 川普政府連續出現人事大地震，包括國家廣播公司(NBC)、美國有線電視新聞網(CNN)等媒體8日紛紛報導，美國特勤局(United States Secret Service)局長阿利斯(Randolph Alles)即將離職。國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)7日才剛傳出川普總統見面時遭到逼退。

美國有線電視新聞網報導，知情人士透露，川普指示白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)開除阿利斯。約在兩周前，阿利斯獲得告知將有人事異動，但被要求暫時留在局長位子上，直到繼任人選敲定為止。白宮與特勤局都未表示評論。

報導指出，對於局人換人的消息，特勤局官員8日看到新聞報導之後頻呼意外。

尼爾森是阿利斯直屬上司，對於兩人前後去職，一名政府高層官員對美國有線電視新聞網指出，目前在全國規模第二大的國家安全部會裡，正在上演著清算鬥爭。

一名阿利斯身邊人士透露，阿利斯的去職與中國婦人闖入川普佛州棕櫊灘海湖莊園(Mar-a-Lago)私人度假村的事件無關。五天之前，針對這起事件，川普才剛在白宮答覆媒體詢問時表示，對於特勤局的表現非常滿意。

海軍陸戰隊少將退休的阿利斯，兩年前出任特勤局局長。國家廣播公司指出，消息人士透露，大約10天至14天之前，政府高層便已拍板定案要求阿利斯職職，時間點是3月28日中國女子闖入海湖莊園之前。

官員透露，阿利斯丟官「並不是只因為單一事件而已」，阿利斯被告知的去職原因是，川普正準備撤換特勤局隸屬的國土安全部領導階層。