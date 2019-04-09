親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美特勤局長阿利斯將離職 新局長穆雷5月上任

2019-04-09 04:00世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國特勤局局長阿利斯(Randolph Alles)即將離職。 美聯社
美國特勤局局長阿利斯(Randolph Alles)即將離職。 美聯社
分享
川普政府連續出現人事大地震，包括國家廣播公司(NBC)、美國有線電視新聞網(CNN)等媒體8日紛紛報導，美國特勤局(United States Secret Service)局長阿利斯(Randolph Alles)即將離職。國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)7日才剛傳出川普總統見面時遭到逼退。

美國有線電視新聞網報導，知情人士透露，川普指示白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)開除阿利斯。約在兩周前，阿利斯獲得告知將有人事異動，但被要求暫時留在局長位子上，直到繼任人選敲定為止。白宮與特勤局都未表示評論。

報導指出，對於局人換人的消息，特勤局官員8日看到新聞報導之後頻呼意外。

尼爾森是阿利斯直屬上司，對於兩人前後去職，一名政府高層官員對美國有線電視新聞網指出，目前在全國規模第二大的國家安全部會裡，正在上演著清算鬥爭。

一名阿利斯身邊人士透露，阿利斯的去職與中國婦人闖入川普佛州棕櫊灘海湖莊園(Mar-a-Lago)私人度假村的事件無關。五天之前，針對這起事件，川普才剛在白宮答覆媒體詢問時表示，對於特勤局的表現非常滿意。

海軍陸戰隊少將退休的阿利斯，兩年前出任特勤局局長。國家廣播公司指出，消息人士透露，大約10天至14天之前，政府高層便已拍板定案要求阿利斯職職，時間點是3月28日中國女子闖入海湖莊園之前。

官員透露，阿利斯丟官「並不是只因為單一事件而已」，阿利斯被告知的去職原因是，川普正準備撤換特勤局隸屬的國土安全部領導階層。

川普白宮海軍陸戰隊地震
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官

2019-04-09 02:11

美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標

2019-04-09 02:05

單月10萬移民湧邊界 川普遷怒尼爾森

2019-04-09 00:23

移民潮加劇 川普逼國土安全部長辭職

2019-04-09 00:23

芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38

邊界難遏移民潮 川普招數快用盡

2019-04-08 14:05

被逼退？川普宣布：國安部長辭職

2019-04-08 14:04

影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top