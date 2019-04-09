白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官

2019-04-09 02:11 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



白宮資深顧問米勒。 圖片來源／「stephenmilleral」推特 分享 facebook

美國國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)傳出周日面見川普總統時遭到逼退，美國有線電視新聞網(CNN)8日報導，白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)正是尼爾森被辭職風波的幕後推手，而在米勒積極運作之下，尼爾森將是一連串政府高層官員當中，第一個遭到拔除的指標人物。

報導指出，政府官員透露，尼爾森被逼退的過程當中，米勒扮演關鍵角色，過去這段期間以來，米勒除了向川普鼓動辭退尼爾森之外，還向川普點名美國國籍暨移民局(United States Citizenship and Immigration Services)局長西斯納(Lee Cissna)、國土安全部法律事務長米特尼克(John Mitnick)都應該走人。

一名政府高層也對美國有線電視新聞網指出，根據法律規定，尼爾森辭職後繼任遺缺的第一順位，便是由國土安全部副部長格雷迪(Claire Grady)出任代理部長，但由於川普在7日推文中已經宣布，海關與邊境保護局(CBP)局長麥克林南(Kevin McAleenan)擔任代理國土安全部長，引發政壇揣測紛紛是否格雷迪也將被開除。

報導指出，消息人士透露，米勒身為川普愛將，在白宮的勢力日漸龐大，日前川普在一項橢圓形辦公室會議當中對幕僚表示，白宮內部有所移民事務以及邊境相關議題，都將由米勒負責主導。

華盛頓郵報指出，對於移民政策向來持強硬立場的米勒，有了川普授權之後，形同獲得正式授命，以後可以針對移民問題要求召開會議，並且主持會議。

知情人士指出，最近幾周，川普一直設法恢復在邊境地區對偷渡客家庭拆散隔離的強制手段，但尼爾森拒絕配合。非法移民父母與子女遭到拆散的新聞，去年夏天因為輿論強烈反彈以及法院檢視，讓川普取消執行。