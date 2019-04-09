親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標

2019-04-09 02:05世界日報 記者顏伶如／綜合報導

麻州聯邦檢察官萊林日前對記者表示，中國情報單位派出成千上萬間諜，以大學生或教授的...
麻州聯邦檢察官萊林日前對記者表示，中國情報單位派出成千上萬間諜，以大學生或教授的身分做為掩護，進入美國大學院校。 美聯社
分享

美國聯邦政府官員指出，中國情報單位派出成千上萬間諜進入美國，以大學生或教授的身分做為掩護，進入大學院校裡。

位於麻州的聯邦檢察官萊林(Andrew Lelling)日前對記者表示：「我們想鼓勵大家到這邊來做學問，這並不是針對任何中國籍民眾。然而，有成千上萬中國民眾確實與中國政府資助的活動有直接關聯，想方設法竊取智慧財產權。」

司法部先前就曾對中國的「經濟間諜」恐對美國經濟與國家安全造成威脅提出警告，萊林5日在媒體圓桌討論會中發表的談話，再次凸顯事件嚴重性。

政治觀察家指出，北京方面希望利用美國大學院校從事間諜活動，如此手段已經引來美方官員強烈反彈。

司法部主管國家安全的助理部長戴莫斯(John Demers)則在上述媒體圓桌討論會上指出，希望對全美所有大學院校傳達的訊息就是：「第一，要提防大學已經成為鎖定目標的事實。」他表示，大學院校裡有很多人進進出出，包括學生以及只停留一年的客座教授等，「你對些人的了解程度，可能遠不如你在企業裡對同事認識的程度」。

戴莫斯說，對於任何對竊取智慧財產權有興趣的人來說，波士頓已經成為熱門目標。他也說，與經濟間諜有關的活動當中，高達90%的幕後主使為中國政府。

萊林以他所掌管的麻州檢察官辦公室為例指出，經濟間諜活動在過去一年來出現增加趨勢。他表示，為何這類活動變得猖獗，原因目前尚無法得知，但其中一項因素可能與企業如今變得較容易遭到間諜入侵有關。

萊林說：「俄羅斯並不是這個領域的唯一要角，其他國家也有，中國便是其中之一。」

根據國務院最近期的統計，在2017至2018學年度之間，全美約有36萬3000名中國學生，約占在所有美國大學院校就讀的全體國際學生的三分之一。

間諜檢察官大學生俄羅斯
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

移民潮加劇 川普逼國土安全部長辭職

2019-04-09 00:23

白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官

2019-04-09 02:11

單月10萬移民湧邊界 川普遷怒尼爾森

2019-04-09 00:23

芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38

邊界難遏移民潮 川普招數快用盡

2019-04-08 14:05

被逼退？川普宣布：國安部長辭職

2019-04-08 14:04

影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top