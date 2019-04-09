美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標

2019-04-09 02:05 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



麻州聯邦檢察官萊林日前對記者表示，中國情報單位派出成千上萬間諜，以大學生或教授的身分做為掩護，進入美國大學院校。 美聯社 分享 facebook

美國聯邦政府官員指出，中國情報單位派出成千上萬間諜進入美國，以大學生或教授的身分做為掩護，進入大學院校裡。

位於麻州的聯邦檢察官萊林(Andrew Lelling)日前對記者表示：「我們想鼓勵大家到這邊來做學問，這並不是針對任何中國籍民眾。然而，有成千上萬中國民眾確實與中國政府資助的活動有直接關聯，想方設法竊取智慧財產權。」

司法部先前就曾對中國的「經濟間諜」恐對美國經濟與國家安全造成威脅提出警告，萊林5日在媒體圓桌討論會中發表的談話，再次凸顯事件嚴重性。

政治觀察家指出，北京方面希望利用美國大學院校從事間諜活動，如此手段已經引來美方官員強烈反彈。

司法部主管國家安全的助理部長戴莫斯(John Demers)則在上述媒體圓桌討論會上指出，希望對全美所有大學院校傳達的訊息就是：「第一，要提防大學已經成為鎖定目標的事實。」他表示，大學院校裡有很多人進進出出，包括學生以及只停留一年的客座教授等，「你對些人的了解程度，可能遠不如你在企業裡對同事認識的程度」。

戴莫斯說，對於任何對竊取智慧財產權有興趣的人來說，波士頓已經成為熱門目標。他也說，與經濟間諜有關的活動當中，高達90%的幕後主使為中國政府。

萊林以他所掌管的麻州檢察官辦公室為例指出，經濟間諜活動在過去一年來出現增加趨勢。他表示，為何這類活動變得猖獗，原因目前尚無法得知，但其中一項因素可能與企業如今變得較容易遭到間諜入侵有關。

萊林說：「俄羅斯並不是這個領域的唯一要角，其他國家也有，中國便是其中之一。」

根據國務院最近期的統計，在2017至2018學年度之間，全美約有36萬3000名中國學生，約占在所有美國大學院校就讀的全體國際學生的三分之一。