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「鱷王」達里歐：所得不均惡化 「美國夢」已破滅

2019-04-08 23:19經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

在美國總統川普為了修建美墨邊境牆兒宣布全國進入緊急狀態之際，全球最大避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人、享有「鱷王」稱號的達里歐（Ray Dalio），更擔憂「美國夢」破滅的問題。

彭博資訊報導，達里歐在哥倫比亞廣播公司（CBS）於7日播出的「60分鐘」節目中表示，美國雖不須放棄資本主義，但須改革資本主義，原因是資本主義不但無法創造充足就業機會，還衍生可能引發衝突的所得不均問題。

達里歐指出：「若我是美國總統，我要做的就是承認這是國家緊急情況；回顧歷史，若有一群人的經濟情況非常不一樣，國內景氣又低迷，就可能爆發衝突。」

達里歐舉1930年代的四個國家為例，這幾個國家之所以未成為民主國家，原因是人民期望領導人能恢復秩序；雖然他並未明言美國會陷入這種處境，但說不公正、缺乏生產力的問題可能導致美國陷入分裂。

達里歐說：「『美國夢』破滅了，在多數情況下，我們甚至不談何謂『美國夢』，這與我成長的年代有天壤之別。」

達里歐表示，共和黨提出的富人減稅以提高生產力的構想一點都說不通，有錢人理應繳納更多稅金；重點是取得這些稅款，並讓這些資金發揮生產力。

達里歐這番言論類似他在4日提出的看法，他引述的統計數據顯示，美國所得最低的60%群體，其收入進一步落後所得前40%的人，且子女成人後所得超越父母的比率也降至50%，遠不如1970年的90%。

橋水聯合公司創辦人達里歐。路透
橋水聯合公司創辦人達里歐。路透
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