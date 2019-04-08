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芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38聯合報 記者田思怡╱即時報導

芬蘭女記者阿羅。取自推特
芬蘭女記者阿羅。取自推特
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芬蘭女記者阿羅（Jessikka Aro）7日接受CNN訪問表示，她原本是美國國務院的「國際婦女勇氣獎」獲獎人之一，原訂3月7日到華府領獎，但在頒獎典禮的幾周前被告知的她的獎取消了，後來才得知原因竟是她曾在推特上批評川普

阿羅表示，她的獎被取消，「違背這個獎的精神」，暗批國務院沒「勇氣」。

阿羅從2014年開始報導俄羅斯網軍的宣傳活動，之後就遭到騷擾和網路攻擊。去年10月，美國駐赫爾辛基大使館官員問她是否願意接受「國際婦女勇氣獎」的提名。

她在今年1月得知自己獲獎非常高興，並認為自己能被肯定「很可貴」，因為她為工作「付出太多」。

阿羅受訪時說：「但這個獎被人搶走了。」

「外交政策」雜誌引述消息人士的說法報導，阿羅的獎被取消，是因為她一再在推特上批評川普。

阿羅說，她很感謝「外交政策」的報導讓她知道自己被除名的真正原因。她得知是因為她對川普的批評時「嚇壞了」。

阿羅翻找過去的推文，包括她在2月17日川普罵媒體「腐敗、是人民公敵」後回應說：「克里姆林宮不需要網軍，只要有你當它的網軍！」

針對阿羅的獎被取消，國務院最初的說辭是「通知錯誤」，阿羅只是「進入決選」。

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