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川普訪加州籌款前夕 遭控行政命令破壞法紀

2019-04-08 14:21世界日報 編譯組

川普訪加州籌款前夕 遭控行政命令破壞法紀 邱鴻安
川普訪加州籌款前夕 遭控行政命令破壞法紀 邱鴻安
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川普總統5日到訪加州，在加州與墨西哥邊境視察一處新建的圍牆，然後再到洛杉磯籌款；不過，加州政府卻在他到訪的前夕，提出訴訟，控告他所簽署的一項行政命令，破壞加州的法紀。

據獨立的費爾德民調顯示，川普在加州的支持度只有29%。去年11月的加州期中選舉中，共和黨輸掉七個眾院議席，是民主黨重奪眾院控制權的最主要原因。加州是總統候選人籌款的重地，川普也不例外。

加州檢察長貝西拉(Xavier Beccrra)4日晚上發表聲明說，加州與俄勒岡和明尼蘇達州一起提出訴訟，控告川普於2017年1月30日簽署一項限制訂立法挸的行政命令。這項行政命令規定所有聯邦政府部門在制訂一項新法規前，必須先減少兩項已有的法規。川普政府解釋說，這項命令是要減少法規，以及控制成本。

不過，貝西拉的訴訟指出，川普的行政命令，要聯邦部門先減少兩項法規，才能設立一項新法規，完全沒有考慮其他因素，包括被取消的兩項法規是否有必要；這種任意取消已通過法規的命令不但不合理，而且破壞了加州已通過法規所處理的問題，包括公共衛生、公共安全和環保等。這些領域因為出現問題，所以才會立法去監管，現在任意取消法規，原來的問題將得不到解決。

加州這項訴訟是加州控告川普的第49項訴訟；在此之前的48項訴訟，包括了控告川普的移民、邊境築牆和氣候變遷等政策。

川普洛杉磯
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