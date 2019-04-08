民主黨索川普稅表 白宮代理幕僚長：休想

2019-04-08 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵



民主黨人想要川普報稅資料 白宮代理幕僚長：永遠休想／川普律師批民主黨把川普稅表當政治武器 唐典偉 分享 facebook

白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)7日表示，民主黨國會議員試圖取得川普總統的報稅資料，但報稅資料屬機密資訊，民主黨人永遠休想得逞；川普重申稅表仍在審計中，不能公開；他的律師則批民主黨將川普稅表當作政治武器。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席尼爾(Richard Neal)日前要求國稅局(IRS)提供川普個人及其部分企業的六年稅表；對此，穆瓦尼接受福斯周日新聞(Fox News Sunday)訪問時說：「不可能發生，他們心知肚明。」

穆瓦尼被問道，民主黨議員能否成功取得川普的報稅資料時答道：「永遠不會，他們也不該這麼做。」

尼爾是有權要求總統提交稅表的三位議會官員之一，他3日致函國稅局長芮提格(Charles Rettig)，要求國稅局提供川普2013至2018年的個人和商業稅表，限期10日前繳交。

1924年通過的一項法律規定，國會稅賦委員會有權調閱任何民眾的機密報稅紀錄，且國會可以表決是否公開這些紀錄。

穆瓦尼表示，該法賦權國會審查民眾的報稅紀錄，但「政治誹謗並非原因之一」。

這是國會與白宮的最新衝突；川普屢次聲稱稅務資料正在審計中，不能公開；但國稅局官員表示，就算在審計中也可公開稅改資料。

川普律師塞庫洛(Jay Sekulow)表示，眾院民主黨「利用國稅局和川普的稅表當作政治武器」，指眾院只能根據「合理的法律目的」要求個人提交稅表。

川普的另一名律師孔索沃依(William Consovoy)5日致函財政部檢察長，稱國稅局是否公開川普稅表，必須徵詢司法部的意見。