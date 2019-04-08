美國總統川普稅表之爭 5大看點

2019-04-08 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵



民主黨人想要川普報稅資料 白宮代理幕僚長：永遠休想／川普律師批民主黨把川普稅表當政治武器 唐典偉 分享 facebook

眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)日前致函國稅局，要求當局在10日前公布川普總統的六年報稅資料，再度挑起眾院與白宮的川普稅表之爭。

華府政治新聞網站「國會山莊報」(The Hill)列出五大看點：

1、雙方法源依據為何？

民主黨與支持者宣稱法律並未提供當局拒絕眾院要求川普稅表的空間。

判例顯示，眾院作此要求須有合法的法律目的；眾院說有，但川普及共和黨駁斥，指眾院此舉為「取得對抗川普的政治分數」。

2、誰領銜捍衛川普稅表？

川普雇用律師孔索沃依(William Consovoy)處理個人及企業稅表，另有許多行政官員捍衛川普的稅務機密，包括財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和國稅局長瑞提格(Charles Rettig)。

川普日前被問到國稅局是否要提供稅表時答道：「他們得問我的律師和司法部長。」這番話暗示川普希望司法部長巴維理(William Barr)加入捍衛稅表的行列。

3、稅表之爭加深民主黨內部歧見？

尼爾就任眾院歲出入委員會主席數月後對國稅局提出調閱川普稅表的要求，他預期此案會告上法院，但部分革新派不滿尼爾未能更早提出要求。

施壓尼爾的自由派讚賞尼爾的行動，並將督促當局滿足尼爾的要求。

4、選民在乎嗎？

目前對選民的影響不得而知，但2017年有12萬5000人參加報稅遊行(Tax March)，要求川普公布稅表，可視為選民心聲的指標。

許多角逐明年總統大選提名的民主黨參選人已公開稅表，藉此與川普區隔，未來幾天會有更多參選人公布稅務資料。

5、人們能否看到川普的稅表？

尼爾要求國稅局在本月10日前提交稅表，但也作好與川普團隊對簿公堂的準備，司法程序通常費時。