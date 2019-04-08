國安部長尼爾森 面見川普請辭

2019-04-08 14:21 世界日報 顏伶如／綜合報導



國安部長尼爾森向川普提出辭職 美聯社 分享 facebook

國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)7日晚間面見川普總統時，當面遞出辭呈。川普發表推文寫道：「尼爾森部長即將離職，我要對她的服務表示感謝。」

過去幾個月來，川普一直把大批非法移民從美墨邊境進入美國怪罪在尼爾森頭上，也多次揚言要開除她。儘管先前便有政壇耳語傳出，尼爾森恐將被川普炒魷魚，但到頭來她的部長任期還是總共維持了15個月。

川普宣布，國土安全部長遺缺將由海關與邊境保護局(CBP)局長麥卡利南(Kevin McAleenan)暫代。川普在推文中寫道，有信心麥卡利南將會做得很好。

消息人士透露，部長任內，尼爾森與川普之間的關係可以說是有好有壞。川普因為念茲在茲的美墨邊境問題，讓尼爾森感到壓力沉重，加上各種棘手的非法移民問題危機越滾越大，終於讓尼爾森決定掛冠求去。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，尼爾森是在川普打完高爾夫之後，與川普及白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)同時見面，會面時其實沒有請辭打算。

「華盛頓郵報」報導也指出，兩名政府高層官員說，尼爾森與川普見面時並沒有準備要請辭，她是被逼退的。「紐約時報」報導，前任維州檢察長古辛納利(Ken Cuccinelli)將是新任國土安全部長的熱門人選。

根據媒體報導，白宮日前突然撤回移民及海關執法局(ICE)新任局長維提羅(Ron Vitiello)的人事案，尼爾森從頭到尾毫不知情，消息曝光之後才感到錯愕不已。

Axios新聞網站報導，消息人士透露，川普與尼爾森都有各自的壓力。從川普的角度來看，國土安全部沒有能力徹底關閉美墨邊境，也沒能修改移民法規，避免更多移民提出庇護身請，都讓他感到惱火萬分。

宣布尼爾森辭職消息的數小時之後，川普發表推文寫道，美墨邊境又抓到更多非法移民，逮捕人數超過過去幾年的紀錄。他也寫道，如果民主黨國會議員不同意移民制度改革，就要關閉美墨邊境。