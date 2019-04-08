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影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國川普政府再傳人事地震，總統川普7日上推特宣布，國土安全部（Department of Homeland Security）部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）將請辭，並由美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）局長麥克利南（Kevin McAleenan）成為代理國土安全部長。

46歲的尼爾森以捍衛川普強硬的移民政策聞名，包括引發強烈批評的分離移民與子女做法，但儘管如此，尼爾森2017年12月上任以來，就不斷面臨川普的砲轟，表達對尼爾森處理非法移民的方式深感挫折，也因此讓外界質疑尼爾森恐無法在這個位子上做太久。

《CNN》報導，尼爾森7日下午5時在白宮與川普見面，原計畫討論移民和邊境問題及方向，並無辭職之意，然而川普政府內部卻已經決定要展開人事變動。

尼爾森辭職消息傳出不久後，川普就透過推特證實，「國土安全部長尼爾森將離職，我感謝她的付出。我很高興的宣布，現在的海關及邊境保衛局（CBP）局長麥克里南將成為代理國土安全部長，我有信心他會做得很好！」

《CBS》報導指出，白宮官員表示，尼爾森的離職，是由川普的高級顧問米勒（Stephen Miller）指導的「國土安全部大規模改革」的其中一部份。

《CNN》報導，尼爾森親信透露，辭職非出自尼爾森本意，但面對川普的要求，尼爾森也並未企圖保住自己的工作，而是立即照辦；尼爾森在辭呈中說，「我在此辭去美國國土安全部部長的職務，並從4月7日生效」。她並指出，儘管針對新世紀改革國土安全政策已有進展，但認為這是她讓位的時候了。

白宮內部人士指出，川普對目前的邊境政策與庇護法不滿，他強烈希望，政府官員能不顧法律，阻止中美洲尋求庇護者進入美國。而尼爾森也相信，隨著邊境問題變得難以控指，川普對邊界危機也越還越不知所措，甚至提出不合裡和不可能的要求。

尼爾森親信指出，川普對搞不定邊境移民很火大，尼爾森在充當受氣包之餘，也十分忐忑；不過尼爾森原本並未意識到自己的處境越來越危險，但等意識過來，企圖接受訪問改變川普對她的看法卻以為時已晚，無濟於事，不管她怎麼做，都已無法改變川普對她的觀點。事實上，她對自己隨時可能被開革已有心裡準備，但沒想到川普會這麼快採取行動。

美國川普政府再傳人事地震，總統川普7日上推特宣布，國土安全部部長尼爾森（Kirs...
美國川普政府再傳人事地震，總統川普7日上推特宣布，國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）將請辭，並由美國海關與邊境保護局局長麥克利南（Kevin McAleenan）成為代理國土安全部長。路透社
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