移民問題發酵！美政府擬2年確認移民兒童身分

2019-04-07 17:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



美國政府想用兩年確認與家人分散的移民兒童。 法新社 分享 facebook

川普政府用親子分離方式來處理偷渡入境的無證客家庭引發人道批評後，政策雖已喊停，但衍生的問題仍在發酵；現在政府希望用多達兩年的時間，尋找在邊界被捕後，從家人身邊被帶走的可能數以千計移民兒童，因為這些孩子已不由政府監護，要尋找和確定他們的身分更加困難。

「美聯社」報導，聯邦法官沙布羅（Dana Sabraw）去年6月26日下令停止拆散移民親子的做法，而司法部5日晚上向法庭提出文件說，要審核2017年7月1日到2018年6月25日，被交由政府監護的大約4萬7000個移民兒童案件，至少需要一年。

政府將先審查最可能被帶走的兒童姓名，例如不滿五歲的孩子，並根據進展向提出告訴的美國公民自由聯盟 (ACLU)提供被拆散家庭的資料。

希望促成這些移民家庭團圓的ACLU，對得花長達兩年時間尋找這些家庭表示不滿。

沙布羅法官當時下令把正由政府監護的2700多個兒童歸還他們的家人；這項作業大致已經完成，但今年1月衛生福利部督察長指出，自2017年夏天以來可能還有另外幾千個兒童被從家人身邊帶走，確實人數不詳。

沙布羅上個月裁定，政府必須為這些被拆散的家庭負責，並要求政府提出施行計畫。他預定本月16日開庭審理這個案子。

獲釋的未成年兒童，絕大多數交給親屬，可是有許多出面認領的親屬並非孩子的父母。

政府資料顯示，2017年度獲釋的兒童，有49%回到父母身邊，41%交給叔伯姑表或成年兄姐等近親，10%交給遠親或家人的朋友。

政府擬定的計畫將優先尋找未交給父母的大約半數兒童。