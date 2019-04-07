川普這邊嗆外勞搶工作 政府那邊加發3萬H-2B簽證

2019-04-07 17:19 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



勞工短缺，H-2B短期外勞簽證名額今夏幾乎翻倍。 法新社 分享 facebook

川普總統最近幾天威脅要關閉美墨邊境，國土安全部（Department of Homeland Security）卻幾乎將今年夏天短期勞工簽證的數量加倍；國安部和勞工部證實，今年夏天除了原定計畫核發3萬3000個H-2B簽證之外，還會加發3萬個。

H-2B簽證允許外國勞工合法來美工作數個月，受聘於園藝造景、遊樂園或酒店等公司；政府數據顯示，去年這些簽證約有80％發給墨西哥和中美洲居民。

川普認為，因為有太多人試圖非法來美或尋求庇護，南部邊境已發生全國緊急狀態。他5日還在加州邊境大聲疾呼，要求移民轉頭回鄉，「不能再收留你們了，我們國家已經滿了。」

但川普政府卻向短期工人發出了不同的訊息；由於額外加發簽證，本財政年度可望核發9萬6000份H-2B簽證；數量是2007年小布希擔任總統以來最多的一次。

立場左傾的經濟政策研究所（Economic Policy Institute）移民法和政策研究主任科斯塔（Daniel Costa）指出，川普大肆抨擊來自墨西哥和中美洲的移民大篷車，甚至威脅要關閉邊境，卻同時利用他的權力增加近五成短期勞工，「這真是諷刺啊」。

譴責外籍勞工偷走美國工作機會，是川普的競選主軸之一，但因為經濟狀況良好，失業率3.8％，近於50年最低點， 企業找不到足夠的人力填補空缺，最近川普已表示可能需要招聘更多外勞，也獲得國會兩黨支持。

國安部3月底已決定增加簽證。

H-2B計畫每年核發6萬6000個簽證，其中冬、夏季各佔一半。國會在本財政年度允許川普政府有權額外增加6萬9000份簽證，國安部最終決定向過去曾經持有H-2B簽證者，發放額外3萬份簽證。

由於申請H-2B簽證者眾，名額通常會在開放申請後的幾分鐘之內被申請一空。