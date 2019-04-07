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別被亮麗數據騙了 美國其實還有百萬工作找不到人

2019-04-07 17:13世界日報 編譯劉煥彥／綜合6日電

不是所有人都受惠勞動市場暢旺，美國還有百萬個工作找不到人手。 美聯社
不是所有人都受惠勞動市場暢旺，美國還有百萬個工作找不到人手。 美聯社
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聯邦勞工部最新發表的3月就業數據亮麗，單月新增19萬6000個工作機會，高於經濟學家預期，意味美國經濟依然暢旺；但看在部分雇主與求職者眼中，就業市場似乎不是這回事，市場上還有100萬個工作找不到人。

「紐約時報」報導，造成這個現象的原因，是當前全美就業市場需要的人才，與求職者具備的工作技能之間，仍有不小落差。

以40歲德州達拉斯居民尤蘭達．桑莫斯（Yolanda Summers）為例，她一度離開職場回大學進修，拿到財務學位，但一直找不到可以貢獻所學的工作。

她說：「我覺得好奇怪，一直聽到新聞說外面有好多工作，雇主一直找不到有條件的人手。我知道很多人的經驗不一樣，我實在沒法把這兩種故事串在一起。」

達拉斯與沃斯堡(Fort Worth)都會區是全美排名前茅的熱門勞動市場，根據勞工部勞動統計局統計，過去一年當地平均薪資成長10萬1000元、年增3%，是全美薪資成長第二高的地區，且失業率僅3.9%，與全國平均值相仿。

但桑莫斯指出，這些數字只說明了當地就業市場的競爭激烈；她打算一邊搬家，一邊找工作，「我倒不會意志消沉，因為我知道會找到符合我專長的工作。我只是覺得自己需要更機動，更願意到達拉斯以外的地方工作。我已經申請在其他州與其他城市的工作」。

知名就業資訊網站Glassdoor發現，今年刊登求才資訊的數量大降。通常每年第一季廠商委託刊登的徵人資訊較前一年同期增加5%至15%，今年第一季卻持平。

Glassdoor首席經濟學家錢伯倫（Andrew Chamberlain）說：「這有點反常，而且若深入探究，這種情況其實還跨了不少產業。美國經濟正在閃黃燈，還沒有閃紅燈，這應該要密切觀察了。」

陽光信託銀行（SunTrust Bank）近期一項調查顯示，不少中型企業開始設法從內部解決新型態職缺的供需失衡問題，46%受訪企業表示想留住現有員工，其中45%回答是靠加薪、43%是提供更好的福利方案、36%提供更彈性的工時；只有24%回答從外面找人，再重新訓練。

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