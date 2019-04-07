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「我說到做到」川普會猶太團體 猛打以色列牌邀功

2019-04-07 16:19世界日報 記者張聲肇／綜合報導

美國總統川普打猶太牌。 本報資料照片
美國總統川普打猶太牌。 本報資料照片
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川普6日在猶太裔美國人團體面前大吹自己以行動支持以色列的能力，並警告說，2020年如果民主黨奪回白宮寶座，「以色列就沒人理了。」

他舉兩大支持以色列的行動，來證明他是「行動派」不是「嘴巴派」：把美國駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷，和承認以色列對1967年占據迄今的戈蘭高地的主權，試圖在2020總統大選時爭取到猶太裔的支持。

「我做的是你們要的，」他在共和黨猶太聯合組織年會上說，「我跟別的總統不一樣。我說到做到。」

這個共和黨大金主、博弈業巨頭艾德森(Sheldon Adelson)贊助的猶太團體2016年就力挺川普，現在也打算挺他連任。

川普說，他明白共和黨猶太聯合組織「會幫我們的黨又一次贏得歷史性的勝利，」「我們需要更多的共和黨員。加油，我們一定贏。」

傳統上，猶太人支持民主黨的多，猶太後裔通常思想也比較自由派，共和黨希望縮小猶太選票對兩黨支持的差距，川普兩大「傾向以色列」的外交行動是最佳宣傳。難怪他提到這兩大行動，全場報以熱烈掌聲。

川普不避諱他的決策受大金主政治捐獻的影響，說他所作所為都是艾德森和妻子蜜莉安‧艾德森(Miriam Adelson)視為最優先的目標，「他夫婦倆一生最重要的事情如今完成了。他們很愛以色列。」

艾德森2016年捐了3000萬元給川普競選總部，2018年捐1億元給共和黨期中選舉，2020年會捐多少不難猜出個大概，應該不會少於1億。

數周前，川普挑釁民主黨說民主黨「恨」猶太人，因為民主黨被伊斯蘭裔國會議員伊蘭歐馬(Ilhan Omar)的「反猶太言論」搞得不知如何回應；川普一邊酸伊蘭歐馬，一邊推指控民主黨任「反猶太主義」在黨內生根。

川普大吹自己多麼挺以色列之餘，還在猶太裔選民面前吹噓，他把支援巴勒斯坦的好幾億美元銀根也抽了，連聯合國裡面批評以色列的人權理事會和教科文組織，美國也乾脆退出了，由此可見共和黨政府支持以色列的程度。

川普赴賭城出席共和黨猶太人年會，受到熱烈支持。 法新社
川普赴賭城出席共和黨猶太人年會，受到熱烈支持。 法新社
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