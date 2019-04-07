親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 成功完成三連霸

文字轉播／連3天長打 火腿連敗王柏融卻讓西武害怕

桑德斯2016的結不解 民主黨2020樂觀不起來

2019-04-07 16:15世界日報 記者胡玉立／綜合報導

對2016黨內初選無法釋懷，桑德斯支持者認為民主黨建制派暗中破壞。 法新社
對2016黨內初選無法釋懷，桑德斯支持者認為民主黨建制派暗中破壞。 法新社
分享

佛蒙特州國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）捲土重來，爭取2020民主黨總統候選人提名；他的死忠支持選民大感振奮之餘，情緒百感交集，不少人對於2016年桑德斯敗給喜萊莉．柯林頓一事，仍然無法釋懷；民主黨建制派則擔心，這種現象可能會讓民主黨2020年再失江山。

在愛阿華州桑德斯的造勢集會中，36歲的桑德斯支持者雪莉．畢雄（Cheri Pichone）就對上屆民主黨初選結果憤憤不平；她指責民主黨全國委員會（DNC）「作弊」、「建制派拚命反對我們」。

畢雄在2016年大選時，把票投給了綠黨候選人史坦（Jill Stein）；她還說，如果桑德斯這次又沒有獲得提名，她可能會再次把票投給第三方。

畢雄的說法反映了桑德斯支持者的心聲，他們忘不了上次競選的真切感受。不少桑德斯支持者認為民主黨領袖私下支持柯林頓，代表分配規則不透明，也讓他們認為背後有人在操控大局。

丕優研究中心（Pew Research Center）調查顯示，上次大選民主黨內緊繃局勢影響了大選結果；在初選中支持桑德斯的選民，約有81％說他們最終投票支持柯林頓，11％表示把票投給史坦或自由派候選人強森( Gary Johnson)，3％支持川普。

部分民主黨建制派擔心，如果桑德斯支持者對上屆初選的不滿情緒無法消除，民主黨有可能會在2020年再次敗北。

曾經擔任柯林頓及DNC發言人的埃利希（Mo Elleithee）指出，「它有可能愈演愈烈，最後有助於川普再次當選。」

桑德斯已公開表達這一次對黨內初選過程有信心，但他也提到他不會很快忘記2016年；「在2016年，要是有人認為DNC不是很公平，我不會感到意外。」但2月份他向有線電視網（CNN）表示，「從那時至今，我們已走過了很長的路，我全心期盼能獲得和其他參選者一樣的待遇。」

儘管如此，桑德斯競選活動當前採取的部分舉措，的確令人懷疑2016年的怨懟是否仍盤旋不去。桑德斯找來當年支持史坦的布瑞安娜‧格雷（Briahna Joy Gray）擔任他的全國新聞秘書；他的全國競選主席之一妮娜‧透納（Nina Turner）曾在2017年指責DNC「既獨裁又傲慢」。

桑德斯民主黨柯林頓
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

「我說到做到」川普會猶太團體 猛打以色列牌邀功

2019-04-07 16:19

川普：承認以色列擁有戈蘭高地 是我臨時起意的決定

2019-04-07 15:35

群雄並起放眼白宮！民主黨困境：參院戰將難尋

2019-04-07 16:14

一堂速成歷史課 讓川普倉促認戈蘭高地歸以色列

2019-04-07 14:28

美獨立戰爭救華盛頓的將軍 竟是女性或雙性人

2019-04-07 13:52

川普患風車癌？第三度缺席白宮記協晚宴遭嘲諷

2019-04-07 12:34

美國也有花木蘭？獨立戰爭和華盛頓齊名英雄可能為女性

2019-04-07 11:33

台灣關係法立法 美前官員：促成台灣人權大推進

2019-04-07 11:06

影／10歲男孩被上銬載走 影片瘋傳後檢方說他無辜

2019-04-07 10:32

神祕超級細菌感染波及全球 美國587例近半90天內死亡

2019-04-07 09:43

劉鶴訪美又被攔車 抗議民眾如影隨形

2019-04-06 18:09

劉鶴三度訪美和川普談判 座位變化暗藏玄機？

2019-04-06 18:05

影／ 川普轉推文諷拜登性騷擾 網譏：差你一大截

2019-04-06 17:56

新聞內幕／趙捷買賣布蘭登房產 估值官罕見2度標註「N」

2019-04-06 14:52

柏加大校長：買進名校 價值觀錯誤

2019-04-06 14:51

舞弊案連環爆 SAT、ACT可信度再掀爭議

2019-04-06 14:50

涉塗改女兒ACT答案 律師家長決認罪

2019-04-06 14:49

華女OPT作假近兩千陸生涉案

2019-04-06 13:55

婚姻綠卡嚴審 華女等2年無通知

2019-04-06 13:54

「掛靠身分」有後患 選校要謹慎

2019-04-06 13:53

華父超高價購擊劍教練房 哈佛調查

2019-04-06 13:51
看更多

熱門文章

神祕超級細菌感染波及全球 美國587例近半90天內死亡

2019-04-07 09:43

影／史上最短牛仔褲熱銷 美主持人：女兒別想穿

2019-04-06 16:41

國際相繼抵制汶萊企業 不賣機票、禁住飯店

2019-04-06 19:41

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

2019-04-06 21:50

英國新版護照移除歐盟字樣 民眾大吃一驚

2019-04-06 16:38

教練沒說的祕密！想進名校原來有這招

2019-04-07 10:00

完美詮釋「尷尬又不失禮貌的微笑」 假笑男孩表情包紅了

2019-04-07 08:00

蜜月早產費225萬靠華僑捐助 台夫妻攜兒回沖繩謝恩

2019-04-06 18:11

同性戀死刑激眾怒 名流籲抵制汶萊飯店

2019-04-07 10:00

誇張！巴西北部大橋遭船撞斷 兩車墜河失蹤

2019-04-07 12:38

埃及新發現托勒密王朝古墓 內藏老鼠木乃伊

2019-04-06 21:40

川普患風車癌？第三度缺席白宮記協晚宴遭嘲諷

2019-04-07 12:34

身長4公尺 鯨魚祖先4足鯨化石祕魯出土

2019-04-06 21:03

美企季報不妙 投資人淡定

2019-04-06 23:12

加拿大總理杜魯多拚連任 擔心這個國家來攪局

2019-04-06 21:23

影／10歲男孩被上銬載走 影片瘋傳後檢方說他無辜

2019-04-07 10:32

倫敦政經學院藝術品引爭議 美學者去函挺台灣

2019-04-07 07:44

倫敦政經學院藝術品引發外交爭議 英媒關注

2019-04-06 22:41

慘！南非盜獵者被大象踩死 再遭獅群啃食剩頭骨

2019-04-07 15:15

劉鶴三度訪美和川普談判 座位變化暗藏玄機？

2019-04-06 18:05

冤枉！美年輕男沒賦閒在家打電動 大多在工作

2019-04-06 21:16

莫迪談中印：不讓歧異變爭議

2019-04-06 23:50

美強化電動車鏈 劍指中國

2019-04-06 23:51

影／ 川普轉推文諷拜登性騷擾 網譏：差你一大截

2019-04-06 17:56

劉鶴訪美又被攔車 抗議民眾如影隨形

2019-04-06 18:09

美學者：科技爭霸 美應轉守為攻

2019-04-07 00:08

泰反對黨新星遭控煽動 應訊後高比「飢餓遊戲」手勢

2019-04-06 23:00

美智庫：美中若打AI戰 恐雙輸

2019-04-07 00:04

川普力促Fed降息 經濟學家：這3件事發生才可能

2019-04-06 23:36

美國也有花木蘭？獨立戰爭和華盛頓齊名英雄可能為女性

2019-04-07 11:33

網紅攝影師夢幻作品 獲製加拿大銀幣

2019-04-07 11:19

重主權輕經濟？佛里曼：21世紀領袖不會那樣做

2019-04-07 13:47

標普連漲！費半創高後 美中貿易利多能載得動多久漲勢？

2019-04-06 18:04

素漢堡不能稱漢堡 歐洲議會要為漢堡、香腸、牛排正名

2019-04-07 10:18

少女花1500萬円整形 因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸

2019-04-07 14:49

美國急了… 中國積極投資 「一帶一路」伸進美後院

2019-04-07 15:51

美股三大指數 周線收紅

2019-04-07 00:46

威廉王子當間諜 用3週時間了解英國情報工作

2019-04-07 10:49

蘋果股價八連漲 去年9月來最長升勢

2019-04-06 16:59

一堂速成歷史課 讓川普倉促認戈蘭高地歸以色列

2019-04-07 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top