桑德斯2016的結不解 民主黨2020樂觀不起來

2019-04-07 16:15 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



對2016黨內初選無法釋懷，桑德斯支持者認為民主黨建制派暗中破壞。 法新社 分享 facebook

佛蒙特州國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）捲土重來，爭取2020民主黨總統候選人提名；他的死忠支持選民大感振奮之餘，情緒百感交集，不少人對於2016年桑德斯敗給喜萊莉．柯林頓一事，仍然無法釋懷；民主黨建制派則擔心，這種現象可能會讓民主黨2020年再失江山。

在愛阿華州桑德斯的造勢集會中，36歲的桑德斯支持者雪莉．畢雄（Cheri Pichone）就對上屆民主黨初選結果憤憤不平；她指責民主黨全國委員會（DNC）「作弊」、「建制派拚命反對我們」。

畢雄在2016年大選時，把票投給了綠黨候選人史坦（Jill Stein）；她還說，如果桑德斯這次又沒有獲得提名，她可能會再次把票投給第三方。

畢雄的說法反映了桑德斯支持者的心聲，他們忘不了上次競選的真切感受。不少桑德斯支持者認為民主黨領袖私下支持柯林頓，代表分配規則不透明，也讓他們認為背後有人在操控大局。

丕優研究中心（Pew Research Center）調查顯示，上次大選民主黨內緊繃局勢影響了大選結果；在初選中支持桑德斯的選民，約有81％說他們最終投票支持柯林頓，11％表示把票投給史坦或自由派候選人強森( Gary Johnson)，3％支持川普。

部分民主黨建制派擔心，如果桑德斯支持者對上屆初選的不滿情緒無法消除，民主黨有可能會在2020年再次敗北。

曾經擔任柯林頓及DNC發言人的埃利希（Mo Elleithee）指出，「它有可能愈演愈烈，最後有助於川普再次當選。」

桑德斯已公開表達這一次對黨內初選過程有信心，但他也提到他不會很快忘記2016年；「在2016年，要是有人認為DNC不是很公平，我不會感到意外。」但2月份他向有線電視網（CNN）表示，「從那時至今，我們已走過了很長的路，我全心期盼能獲得和其他參選者一樣的待遇。」

儘管如此，桑德斯競選活動當前採取的部分舉措，的確令人懷疑2016年的怨懟是否仍盤旋不去。桑德斯找來當年支持史坦的布瑞安娜‧格雷（Briahna Joy Gray）擔任他的全國新聞秘書；他的全國競選主席之一妮娜‧透納（Nina Turner）曾在2017年指責DNC「既獨裁又傲慢」。