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群雄並起放眼白宮！民主黨困境：參院戰將難尋

2019-04-07 16:14世界日報 編譯陳韻涵／綜合6日電

國會參院民主黨有機會招募民調與募款能力俱佳的候選人，角逐明年的關鍵州國會參議員選舉，為奪回參院多數鋪路；但許多人放眼白宮大位，或覺得為全球最大的自由派政黨效命的吸引力不如往昔而婉拒；民主黨現有六名參議員表態爭取民主黨總統提名，同僚則避免表態支持，以免影響黨內和諧。

蒙大拿州長布洛克（Steve Bullock）受到華府與家鄉州的盟友勸說，但他仍打算角逐白宮大位，而非挺身對抗蒙州共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）。

已宣布角逐大選提名的科羅拉多州前州長希肯魯伯(（John Hickenlooper，民主黨）不願挑戰科州參議員賈德納（Cory Gardner，共和黨）；德州前眾議員歐洛克（Beto O`Rourke，民主黨）已表態不選參議員，但德州參議員柯寧（John Cornyn，共和黨）仍擔心無法募得與歐洛克匹敵的資金。

在愛阿華州，前州長維爾薩克（Thomas Vilsack，民主黨）明確告訴黨高層，沒興趣討論對抗共和黨參議員瓊妮‧恩斯特（Joni Ernst）。

前運輸部長福克斯（Anthony Foxx，民主黨）對未來計畫保持沉默，但民主黨盼他能出馬挑戰共和黨參議員提里斯（Thom Tillis，北卡州）。

民主黨樂觀看待喬治亞州的參院選情，競選州長失利的非裔史黛西‧艾布蘭（Stacey Abrams）仍思忖挑戰白宮大位或與喬州共和黨參議員普度（David Perdue）競逐參院席位。

民主黨人對於同僚放眼白宮而看輕參院選舉感到挫折；支持民主黨角逐參院的參院多數黨政治行動委員會主席珀爾施（J.B. Poersch）說：「已經4月第一周，民主黨還找不到合適人選。」

共和黨人則視此為共和黨參院擴大多數差距的預兆；共和黨眾院全國委員會發言人杭特（Jesse Hunt）說：「這是堅挺各州共和黨參議員連任的聲明。」

民主黨已有六名參議員宣布參選總統提名，參議員墨菲（Chris Murphy，康州）打趣說道：「他（她）們都能當總統嗎？我能支持全部人嗎？若有一兩人角逐提名，可能有力挺朋友的壓力，但這麼多人要選，可能要對所有人說好話。」

眾多參議員角逐大選提名恐難獲同僚支持，所幸參院支持通常不會影響多數選民的決定。

國會參議員陸天娜。 歐新社
國會參議員陸天娜。 歐新社
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華裔參選人楊安澤。 歐新社
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前德州聖安東尼奧市長卡斯楚。 歐新社
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