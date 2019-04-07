神祕超級細菌感染波及全球 美國587例近半90天內死亡

2019-04-07 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃秀媛 ╱即時報導



美國疾病防治中心(CDC)一個實驗室在培養皿中培養出的「耳念珠菌」(Candida auris)。美聯社 分享 facebook

紐約時報報導，去年5月一個老人進入紐約市布碌崙的西奈山醫院動腹部手術，驗血顯示他感染一種新發現的神祕致命細菌，他迅速被隔離在加護病房。90天後，這名病患死亡，但細菌卻沒有因此消失，院方發現，他的病房每個角落都受到污染。

這種專門禍害免疫機能衰弱的人的「耳念珠菌」(Candida auris)，正在全球各地悄悄的擴散，委內瑞拉、西班牙、英國、印度、巴基斯坦和南非等地都曾遭殃，現在悄悄出現在美國。

紐時指出，最近紐約市、新澤西州和伊利諾州也發現這種細菌，促使聯邦疾病防治中心(CDC)把它列入構成「緊急威脅」的細菌名單；美國迄今通報的病例有587件，其中紐約有309件，新澤西州有104件，伊利諾州有144件；受到感染的人近半都在90天內喪生。

上述老人入院90天後在醫院病逝，可是細菌並未消失。檢驗顯示他的病房每一個地方都受到感染，包括牆壁、病床、門、窗簾、電話、水槽等等，情況嚴重得必須動用特別的消毒工具，甚至還得拆掉一些天花板和地板。

耳念珠菌非常頑強，消滅真菌的主要藥物對它莫可奈何，使它成為抗藥性細菌感染這種全球最棘手的健康威脅的新範例。

有抗藥性的細菌通常稱為「超級細菌」，對新生兒、老年人、抽菸者、糖尿病患之類免疫機能不成熟或受損的人特別危險。

英國的研究顯示，如果不設法減緩抗藥菌出現，到2050年全球可能有1000萬人因此喪生，超過屆時預計將死於癌症的800萬人。

CDC估計，美國每年有200萬人感染抗藥菌，2萬3000人因此喪生；華盛頓大學醫學院認為，美國每年死亡人數達到16萬2000人，全球有70萬人。

公共衛生專家幾十年來一直警告，濫用抗生素使得那些治療細菌感染的藥物愈來愈沒效；近年來真菌也出現抗藥性，對現代醫學形成新威脅。簡單的說，真菌(fungi)就像細菌(bacteria)一樣，正演變出能對抗現代醫藥的防衛能力。

雖然世界衛生領袖呼籲加強節制處方抗生素，但許多醫院、診所和農業仍繼續大量濫用。科學家警告說，除非發展出更有效新藥，同時大力遏止濫用抗生素，否則這種風險會波及更健康的群體。