影／ 川普轉推文諷拜登性騷擾 網譏：差你一大截

2019-04-06 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國民主黨籍前副總統拜登被傳將投入2020年大選之際，卻陸續遭多名女性指控曾有不當肢體接觸，讓他特地為此拍片自省，川普總統4日則是見獵心喜，在推特上轉傳一段嘲笑拜登的影片，似乎忘了自己也是「前科累累」。

川普上傳的影像改編自拜登的自省影像：就在拜登對著鏡頭說話時，「另一個拜登」先鬼鬼祟祟探頭探腦，接著一雙手就扶住拜登本人的肩膀，再從沙發後方探頭現身，親密地聞著拜登本人的頸後，擺明是針對2015年時，拜登與國防部前部長卡特的夫人史蒂芬妮（Stephanie Carter）間一段惡名昭彰的「互動」。

貼出影片的同時，川普還寫道：「喬，歡迎回來！」

隔天記者提問時，川普自認他是攻擊拜登「非常好的人選」，那一段嘲諷影片讓人覺得「很有樂子」，看過就會發笑。川普還說，不覺得拜登是個威脅，稱拜登只會是他本人的威脅。

被攻擊的拜登轉發川普的推文，並且反酸：「我看到你（川普）在工作，也有當總統的樣子，一如以往。」

《紐約時報》報導，川普曾間接與短暫嘲諷過拜登的困境，4日上傳的影片代表他似乎想更直接追打。雖然他貼的影片還沒超出黨派攻防的範疇，但川普自己在前次大選就曾被十幾名女性指控不當性行為與性侵，對拜登大加嘲諷有可能讓外界抨擊他偽善，甚至重新檢視起川普自己的紀錄。