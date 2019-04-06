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劉鶴三度訪美和川普談判 座位變化暗藏玄機？

2019-04-06 18:05世界日報 中國新聞組／北京6日電

第九輪中美高層級談判3日起在華盛頓展開，這是劉鶴今年內第三度率團訪美。川普4日在白宮橢圓形辦公室接見雙方談判代表。值得關注的是，此前兩次會晤，劉鶴都被安排坐在川普的對面，但4日卻被安排坐在川普的右手邊。有媒體解讀為，雙方談判已取得很大進展，中美貿易戰已近尾聲。

據悉，此次磋商在美國貿易代表辦公室（USTR）辦公樓舉行，於當地時間3日上午9時30分開始。但美國貿易代表賴海哲9時25分就在門口迎接劉鶴。有媒體報導，站在USTR大門口迎接客人，這對賴海哲來說是相當罕見的。

此外，劉鶴並「舉起雙手向在場的記者揮手打招呼」。這被海外一些社交媒體認為是「罕見的情緒表達」。

對於劉鶴此次的座位安排，中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」指出，「外交場合的禮儀座次安排歷來有講究，每個細節變化都有豐富的蘊涵。拉近的是距離，體現的是尊重。」也有媒體從這個細節猜測，雙方談判已取得很大的進展，預估中美貿易戰已近尾聲。

其實，劉鶴2月22日訪美展開進行第七輪中美經貿高級別磋商時，川普依照慣例在白宮橢圓辦公室接見外賓，當時劉鶴與美國國務卿龐培歐、財政部長米努勤等官員一同正對川普，圍繞著辦公桌而坐。但他的座位安排備受關注，並被媒體拿來大作文章。

當時有媒體稱，美方為給劉鶴的座位似乎藏有玄機。

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