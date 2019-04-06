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柏加大校長：買進名校 價值觀錯誤

2019-04-06 14:51世界日報 編譯組╱柏克萊5日電

柏克萊加大校長克利斯特(Carol Christ)說，日前爆發的全美賄賂名校的醜聞，是一種價值觀念的錯誤，學生和父母都太過重視「精英學校」，因此錯誤地用錢買進名校。

克利斯特本周在舊金山國協會(Commonwealth Club)發表被視為「校情咨文」的演講，勾畫出她對柏克萊未來發展的藍圖，但被問到對「買進名校」醜聞的意見時，特別指出價值觀錯誤的看法。

她說，父母和學生把注意力都集中在少數的學校上，其實這些學校沒有什麼魔術，學生不可能一進去，就會變成另外一個人；但凡入讀一所學校，學生的所得都是用自己的努力換回來的，不可能因為入讀的是名校，所得就會增加。

她又說，柏加大的錄取政策極其嚴謹，力求公平，例如絕對不會因為申請的父母和祖父母是校友，就會給予優先。「確保錄取過程公平，是維護柏克萊水平的重要一環。」

史丹福大學前院長利斯柯特(Julie Lythcott)4日接受CNN訪問時也說，史丹福近年的錄取率全美最低，跌至5%以下，但這並不是史丹福比以前更難進，而是因為學生太過集中在約20所學校，當所有人都集中在這些學校時，申請人數必然增加，而錄取率就必然下降。她說，史丹福已從去年秋季開始，不再公布錄取率。

克利斯特在演講中說到柏克萊未來10年的發展藍圖，最重要的計畫是：到2028年時，柏克萊將達至一種理想狀態，成為世界一流的研究和教學中心，學生和教師將會試圖解決氣候變遷、收入差距和增進民主等問題。

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