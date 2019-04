舞弊案連環爆 SAT、ACT可信度再掀爭議

2019-04-06 14:50 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 /新澤西州報導



聯邦司法部引爆全美大學錄取舞弊案,偽造SAT和ACT成績引發一片譁然,也進一步降低這兩個標準化入學測試的可信度。隨著越來越多的大學將SAT、ACT成績降列為入學可選(optional)項目,這一話題再次被推上風口浪尖。

在FBI公布的起訴文件中,賄賂名校的家長向主辦SAT和ACT考試的機構(即大學理事會和ACT公司)謊報殘障(disability),從而獲得特別考試安排,行賄監考人員給予考生延長答卷時間,或直接請人代考,令這兩項考試的公正性受到強烈質疑。

據美聯社報導,全國大學招生諮詢聯合會(National Association of College Admission Counseling)執行主任哈金斯(David Hawkins)指出,即使不考慮舞弊案,對於大學入學標準的討論也長期存在。考試成績或許與考生的家庭狀況無關,但市面上一小時收費達1000元的補習、輔導顧問,可一對一幫助考生準備考試,並非所有家庭皆負擔得起。

大學理事會董事長柯爾門(David Coleman)承認,商業補習機構使SAT考試變調,但解決方法不應是廢除考試,「我們必須承認,財富差異導致富裕家庭學生更容易入學,但這並不單單體現在考試中。在我們看來大學不能簡單地看學生的考試分數,而必須綜合考生的背景。」

作為試點計畫,大學理事會已經開啟環境背景評分表(Environmental Context Dashboard),試圖通過加上學生所在的社區和學校,來綜合評定得分。這一試點計畫已幫助佛羅里達州立大學(Florida State University)錄取了約400名弱勢背景的學生,大部分為少數族裔。

該校副校長巴恩希爾(John Barnhill)表示,這一計畫改變了大學錄取最高分學生的機制,而是通過「環境標準」來判斷學生的努力、學習情況(How did you do where you are)。在許多教育者看來,原本的SAT、ACT分數只能顯示出考生的家庭財富情況,而非他們的學習能力。

美國大學管理聯盟(American Association of University Administrators)主席金恩(Dan King)表示,越來越多的大學放棄審閱學生的考試分數,歸功於科技的發展,「現在我們可以通過網路和資料庫,迅速了解一名申請者的高中,以及他們在高中所展現的能力。」

根據去年4月的一項統計,當問及100萬申請者可選是否提交考試分數時,近四分之一選擇不提交;非裔學生選擇不提交成績的比率,幾乎是白人學生的兩倍。