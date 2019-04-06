涉塗改女兒ACT答案 律師家長決認罪

2019-04-06 14:49 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



國際知名的「法爾及蓋拉格律師事務所」(Willkie Farr & Gallagher LLP)前任共同主席卡普蘭(Gordon Caplan)，由於遭控利用賄賂手段讓孩子進入知名大學就讀，已經決定向法院認罪；他在5日透過律師發表聲明指出：「我眼下的目標就是要修正自己的錯誤行為，以便贏回女兒、家人以及社區對我的信任與尊重。」

卡普蘭在聲明中表示：「我感受到的懊悔與羞恥，筆墨難以形容。」

卡普蘭遭到聯邦檢察官指控請人塗改他女兒的ACT考試答案，改正寫錯的部分之後讓分數因此提高。對於密謀郵件詐騙及誠信服務詐欺罪的刑事起訴，卡普蘭表示，將會向法院認罪。

入學舞弊主嫌辛格(William Singer)對於遭控四項罪名已經全部認罪。聯邦檢察官在這起案件當中總共起訴55人，其中33人是家長。

根據聯邦調查局(FBI)調查報告，卡普蘭付給辛格7萬5000元後，辛格安排監考人員幫忙塗改卡普蘭女兒的考試答案；報告中也寫道，卡普蘭曾與辛格討論到想找辛格手下員工假冒他的女兒上網修課，好讓女兒的成績變得好看一些。

聯邦調查局報告指出，在2018年7月間的電話交談中，卡普蘭對辛格說：「老實說，我並不在乎道德問題。」他也說，唯一在乎的是萬一東窗事發，女兒會有什麼影響，「我知道如果被抓到的話，她這輩子就完了。」

卡普蘭表示，塗改弊案發生時，他的女兒就讀高中三年級，完全不知情。他說：「對於我的行為，她完全不知道，得知我的做為之後大為錯愕，她也是整起事件的最大受害者。」

卡普蘭遭到起訴的消息傳出後不久，便遭到「法爾及蓋拉格律師事務所」停職。

華爾街日報上周報導，消息人士透露，某些遭到起訴的家長已經與聯邦機關展開認罪協商，協商條件包括坐牢。