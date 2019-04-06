新聞內幕／趙捷買賣布蘭登房產 估值官罕見2度標註「N」

2019-04-06 14:52 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



波士頓環球報調查哈佛擊劍隊教練的房屋買賣疑雲。翻攝Harvard Magazine 分享 facebook

根據波士頓環球報報導，位於麻州Needham鎮一棟占地四分之一英畝的三臥室房屋，2016年5月以接近100萬元價格售出，17個月後，這處房屋以69萬9000元出現在售房市場。該報通過調查房產紀錄、非營利機構，以及對這名購房的華人學生家長趙捷採訪，揭發了這一宗奇怪的房屋買賣。

岱維斯查屋況 筆記本寫「不合理」

波士頓環球報說，以Needham的房價標準來說，這棟三臥室兩車庫的殖民地式房屋，內外都需要徹底維修，鎮上財產估值官的估價是54萬9300元，接到交易紀錄後，估值官在筆記本上寫下「不合理」(Makes No Sense)三個字。

岱維斯(Chip Davis)從1992年即在鎮上負責估價，他在2016年接到這宗奇怪的交易紀錄後，由於成交價格明顯高於市價，所以他專程去看了這棟房屋。岱維斯回憶，那棟房屋外觀有些斑駁，他想能賣得高價，房屋內部必定整修一新。

沒想到走進屋內，還是60年代的內飾。岱維斯在紀錄上註明這棟以98萬9500元出售的房子「屋況不佳」(in bad shape)，並加註了這個交易「不合理」。

17個月之後，這棟房屋以66萬5000元轉手，這次接近市場價格，岱維斯又一次在估價冊寫下「不合理」三個字。

潛在買家關注奇怪交易 透露給媒體

岱維斯對這兩次交易，都標註「N」級，這是很少動用的分級，意思是房屋沒理由賣得如此高的售價，然後又無法從市場供需上來解釋屋主大幅降價賠售。

就在趙捷名下這棟房子以69萬9000元推出市場後，一個家庭注意到了這棟房屋，令他們難以置信的是，僅在一年多以前，這棟房屋還以近百萬元價格轉手。

這個家庭並未買下這棟降價求售的房屋，但查了買主和賣主的公開紀錄，他們開玩笑說，這恐怕是哪個商人和哈佛大學擊劍隊教練之間的交易，希望讓某個學生能進入擊劍隊。

今年3月，偵辦入學弊案的聯邦檢察官起訴十餘個名人被告，這個好奇的家庭於是把消息告訴了波士頓環球報。

布蘭登售屋後 即高價買入劍橋市公寓

據環球報調查，布蘭登夫婦出售Needham鎮房屋後，花費130萬元買下另一處位於劍橋市的公寓，比售房者開價高出30萬元，其中貸款51萬7000元。布蘭登未對此事作出回應。

趙捷還在波士頓環球報採訪中講述了與布蘭登認識的過程。他說，他在朋友介紹下愛上擊劍後，便引導兒子們學習這個運動，對教練、隊伍和相關組織一直很大方。

他帶兒子們進入維吉尼亞擊劍學校(Virginia Academy of Fencing)學習，認識了學校創辦人里繼科(Alexandre Ryjik)。里繼科介紹他認識了哈佛傳奇教練布蘭登，但他稱，直到大兒子入學哈佛後，他才與布蘭登成為朋友。

趙捷捐擊劍基金百萬 基金又捐布蘭登基金10萬

波士頓環球報還報導布蘭登與趙捷的另一個間接財政關聯。趙捷曾從2011年擔任國家擊劍基金會副主席。他受訪時說，他在2013年2月捐贈100萬元。同年布蘭登與他妻子創立了一個布蘭登基金會(Peter Brand Foundation)，在2014年秋天收到國家擊劍基金會10萬元支票。

趙捷稱，他已於2013年退出擊劍基金會，對布蘭登基金會相關資金並不知情也沒有控制權。國家擊劍基金會律師確認了他的說法。

專家：購屋交易 沒違反NCAA規定

趙捷大兒子稱對上述交易並不知情，他在2013年獲得哈佛提前錄取，時間比他父親首次捐款還要早。

指導大學遵守NCAA規範的Informed Athlete創辦人艾倫(Rick Allen)，在接受哈佛學生校報採訪時稱，趙捷購買布蘭登房屋，可能並沒有違反NCAA規定；但如布蘭登基金接受捐贈後沒有合理紀錄和使用，則可能違規。