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華父超高價購擊劍教練房 哈佛調查

2019-04-06 13:51世界日報 記者劉晨懿之／麻州報導

全美大學入學弊案正在波士頓聯邦法院開審，波士頓名校雖暫未捲入其中，但此案翻天覆地的新聞訊息，讓一對夫婦聯想起一樁購房奇聞並告知波士頓環球報；該報調查發現，兩名哈佛華生家庭以接近雙倍市價購下該校擊劍隊教練房屋，17個月後新居主再以損失超過30萬元認賠出售。

波士頓環球報的報導以「他買了擊劍隊教練的房子，然後他兒子就進了哈佛」為題，報導這件不合理的交易；這個「他」是iTalkBB電信共同創辦人趙捷，他在2016年以高於市值八成的價格，買下了哈佛擊劍隊教練布蘭登(Peter Brand)位於麻州Needham的房屋。

一名華生父親以超高價買下擊劍教練的房屋，被疑違規。 (美聯社)
一名華生父親以超高價買下擊劍教練的房屋，被疑違規。 (美聯社)
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當時布蘭登房屋市值估價54萬9300元；根據紀錄，趙捷以98萬9500元買下；該鎮首席估價員評估，這一購買價「不合理」。

報導稱，趙捷的小兒子不久後入學哈佛，當前正讀大二，是擊劍隊一員；大兒子也曾是擊劍隊隊員，2018年已畢業。兩人都稱對父親買房並不知情。

趙捷17個月後將Needham房屋以售價66萬5000元賣出，較買入價損失32萬4500元。

據報導，趙捷受訪時稱，他了解在小兒子錄取哈佛前進行的這項房屋交易，看起來可能有些可疑，但此舉並不是幫助小兒子進入哈佛，而是一項投資和幫助好友布蘭登。

趙捷說，教練布蘭登每天需要奔波來往于擊劍教學和12英里外的家，讓他感到很不安，因而想要幫助他。

據環球報報導，布蘭登把房子賣給趙捷一星期後，就和妻子付了130萬元，買了劍橋鎮一間原本要價98萬9000元的公寓，其中有51萬7000元的貸款。

趙捷說，他的小兒子是一個成功的擊劍選手，成績十分優異(高中除一門課成績為B，其他全為A)，SAT成績幾近滿分，家人與哈佛也有關係；不僅哥哥曾在哈佛就讀，也是擊劍隊一員，其母親還擁有多個哈佛研究所學位。

趙捷說，兒子被錄取理所當然，他不需要做任何事。

他還稱，布蘭登從未要求他買房，當他提出后，布蘭登給出一個價格，他就同意了。因為相信布蘭登，因而看房後未做檢查和估價就買下了。

趙捷表示，當時並沒有認為與兒子錄取哈佛有任何衝突或違規，不然「我還會(在房產記錄上)用我自己的名字嗎？」

據哈佛學生校報Crimson報導，該校文理學院院長蓋伊(Claudine Gay)4日在一封致全校的電子郵件中稱，哈佛針對擊劍隊總教練布蘭登(Peter Brand)，疑似曾與該隊現任隊員和另一名校友的家庭，涉及房產和非營利性組織交易的關聯，展開獨立調查。

蓋伊在公開信中表示，事情詳情還不明朗，學校目前的了解是，針對布蘭登的疑慮與全國大學舞弊案無關，案件指控中從未提及哈佛，也將嚴肅且按照正確規範來調查涉事者與學生家庭的交易。

蓋伊表示，哈佛招生程序設有免受干擾保護，所有體育生都必須經過招生辦或校友面試，和約40人的招生委員會審核批准。

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