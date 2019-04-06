「掛靠身分」有後患 選校要謹慎

2019-04-06 13:53 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



每年4月1日移民局開放申請工作簽證，可是總共只有8萬5000個名額實在是僧多粥少。不少沒抽中的申請者只能重返學校一邊繼續深造一邊拿著CPT（Curricular Practical Training）打臨時工。移民律師特別提醒沒有抽中的留學生，選擇學校時一定要選擇正規學校，並且選修的課程要與未來從事的行業相關，否則再次轉換身分時有可能會遭移民局刁難。而近日移民局公布四所專門幫助學校掛靠身分的野雞學校，導致許多學生受牽連，甚至面臨失去已經拿到的工作簽證和綠卡的風險。

移民律師栗爭表示，許多申請者沒有抽中準備重返學校深造，但選擇學校也要小心，像語言學校就最好不要再考慮。如果是學士學位，可以考慮回學校繼續攻讀研究所，如果覺得研究生時間比較久，也可以進入正軌大學的繼續教育項目（extension program），總而言之就要是正常上課，按時交功課，而不是打著上學的幌子什麼事都不做。至於學生是否還能申請CPT打臨時工，這就要看每所學校的規定了。

栗爭指出，通常學生重返校園，移民局比較不信任語言學校，因為他們認為這名學生已經取得某個學位，英文不存在問題，為何還要進入語言學校讀書，不合邏輯。「也許五、六年前有這樣的情況，移民局睜一隻眼閉一隻眼就算了，可是現在愈來愈嚴」，他特別提醒大家，千萬不要抱有僥倖心理，移民局的查處是愈來愈嚴格。

大約三、四年前，他曾有一名客戶從申請工作簽證H1B到綠卡一路走下來，不料轉換身分時遭遇移民局審查，因為這名客戶曾經在一間學校維持身分，後來這所學校倒閉，被移民局清查列在黑名單上，所幸這位客人當時的確有乖乖去唸書，因此向移民局提交證據時還能拿出當年上學時的紀錄，這才逃過一劫。

栗爭表示，學生在校期間一定要留好上學紀錄，比如成績單、提交功課證明等一切能證明有正常上課的資料，切勿抱有僥倖心理在學校掛靠身分，移民局查的愈來愈嚴格，他這段時間也較少聽說掛靠身分的案例。

移民律師陳啟耕表示，除了移民局和聯邦調查局利用釣魚行動，設立虛假學校吸收想要掛靠身分的學生外，他們在調查中還發現有一些學校專門幫助學生掛靠身分，誇張程度令人咋舌。這類學校都是學生交了學費，連一封歡迎信或是錄取通知都沒有，校方只發一張I20。

目前收到移民局公布四所專門幫助學生掛靠學校名單，包括「Prodee University/Neo-America Language School」、「Walter Jay M.D. Institute, an Educational Center（WJMD）」、「American College of Forensic Studies（ACFS）」、「Likie Fashion and Technology College」。

陳啟耕表示，他有好幾位客人在美國轉換身分，申請工作簽證H1B或是婚姻綠卡時，提交上去的案件遲遲沒有下文，甚至有的早已超過預定的審核時間很久，律師每次詢問移民局工作人員進度時，都是以案件還在處理為由（pending），並沒有告知具體原因。

而這些申請者在之後都收到信件表明他們曾有掛靠學校的經歷，非常棘手的是這些野雞學校被查處後，學生們根本無法再從這些學校拿到任何資料，申訴困難重重。

榜上有名的四所學校被移民局查處，這些學校涉案人員也被起訴或是判刑。更嚴重的是他們被認定是移民欺詐（immigration fraud），那麼這是否意味著曾經掛靠在這些學校的學生也存在欺騙行為？律師發現，大多數客人都是透過仲介申請，當初並不知道這是野雞學校。在此情況下律師希望能結合這些學生的力量，向移民局澄清他們也是受害者，看看是否還有挽回的餘地。

因此律師們告誡那些沒有抽中工作簽證的留學生，在之後選擇學校繼續選修課程並申請CPT工作時，一定要仔細審核，選擇聯邦教育部立案的正規學校就讀。即便有些學校規模較小，可能沒有正規校園，但是它還是正規學校照常上課，都比不用去學校，不用買課本、交功課的學校要好得多。

再者即便是透過正規學校上課使用CPT，可是在後續申請轉換身分時，是否還會被移民局當作掛靠身分的對象處理？陳啟耕表示，學生在選校時，要符合邏輯性考量，比如掛靠學校是教人剪頭髮，可是該申請者原本的學位是商科或是理工科，這就存在明顯差異。移民局審理案件時都會要求提出證明，後來進修的這些課程如何影響申請者未來的職業。

陳啟耕表示，他的一位客人2016年10月拿到工作簽證，2018年春節回國探親時在美國大使館簽證遭遇行政審查，一年時間過去了還卡在大使館沒有下文。當時他們都在納悶，這個看似非常正常的案例，怎麼會遲遲沒有回應。結果等到移民局公布這四所野雞學校時，他詢問這位客人才得知此人曾掛靠過其中一所學校。

陳啟耕指出，雖然大使館說行政審查不會超過90天，可是當這個案子還有其他政府單位在審查時，大使館無法繼續操作。所謂90天只是大使館的權限作業時間，如果其他單位正在作業，大使館需等待其他單位完成後才能繼續推進，因此這位客人的案子被卡在大使館遲遲沒有下來，「最終只能放到爛，可能近期無法再回來了」。還有客戶在美國定居結婚生子，如果綠卡無法批准，那麼這個家庭該何去何從？

掛靠身分後患無窮，因此律師們提醒大家千萬不要以身試法。律師許俊良也呼籲廣大留學生，千萬不要冒險去掛靠學校，一旦被查出日後申請工作簽證、綠卡、甚至公民入籍都會面臨被拒的可能。即便未能抽中工作簽證返回學校讀書，也一定要保留好上學期間的證明，比如成績單、提交的功課、與老師的互動郵件，甚至學校的停車證，以及校園周邊消費的票據。