「掛靠身分」有後患 選校要謹慎

2019-04-06 13:53 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 /洛杉磯報導



每年4月1日移民局開放申請工作簽證,可是總共只有8萬5000個名額實在是僧多粥少。不少沒抽中的申請者只能重返學校一邊繼續深造一邊拿著CPT(Curricular Practical Training)打臨時工。移民律師特別提醒沒有抽中的留學生,選擇學校時一定要選擇正規學校,並且選修的課程要與未來從事的行業相關,否則再次轉換身分時有可能會遭移民局刁難。而近日移民局公布四所專門幫助學校掛靠身分的野雞學校,導致許多學生受牽連,甚至面臨失去已經拿到的工作簽證和綠卡的風險。

移民律師栗爭表示,許多申請者沒有抽中準備重返學校深造,但選擇學校也要小心,像語言學校就最好不要再考慮。如果是學士學位,可以考慮回學校繼續攻讀研究所,如果覺得研究生時間比較久,也可以進入正軌大學的繼續教育項目(extension program),總而言之就要是正常上課,按時交功課,而不是打著上學的幌子什麼事都不做。至於學生是否還能申請CPT打臨時工,這就要看每所學校的規定了。

栗爭指出,通常學生重返校園,移民局比較不信任語言學校,因為他們認為這名學生已經取得某個學位,英文不存在問題,為何還要進入語言學校讀書,不合邏輯。「也許五、六年前有這樣的情況,移民局睜一隻眼閉一隻眼就算了,可是現在愈來愈嚴」,他特別提醒大家,千萬不要抱有僥倖心理,移民局的查處是愈來愈嚴格。

大約三、四年前,他曾有一名客戶從申請工作簽證H1B到綠卡一路走下來,不料轉換身分時遭遇移民局審查,因為這名客戶曾經在一間學校維持身分,後來這所學校倒閉,被移民局清查列在黑名單上,所幸這位客人當時的確有乖乖去唸書,因此向移民局提交證據時還能拿出當年上學時的紀錄,這才逃過一劫。

栗爭表示,學生在校期間一定要留好上學紀錄,比如成績單、提交功課證明等一切能證明有正常上課的資料,切勿抱有僥倖心理在學校掛靠身分,移民局查的愈來愈嚴格,他這段時間也較少聽說掛靠身分的案例。

移民律師陳啟耕表示,除了移民局和聯邦調查局利用釣魚行動,設立虛假學校吸收想要掛靠身分的學生外,他們在調查中還發現有一些學校專門幫助學生掛靠身分,誇張程度令人咋舌。這類學校都是學生交了學費,連一封歡迎信或是錄取通知都沒有,校方只發一張I20。

目前收到移民局公布四所專門幫助學生掛靠學校名單,包括「Prodee University/Neo-America Language School」、「Walter Jay M.D. Institute, an Educational Center(WJMD)」、「American College of Forensic Studies(ACFS)」、「Likie Fashion and Technology College」。

陳啟耕表示,他有好幾位客人在美國轉換身分,申請工作簽證H1B或是婚姻綠卡時,提交上去的案件遲遲沒有下文,甚至有的早已超過預定的審核時間很久,律師每次詢問移民局工作人員進度時,都是以案件還在處理為由(pending),並沒有告知具體原因。

而這些申請者在之後都收到信件表明他們曾有掛靠學校的經歷,非常棘手的是這些野雞學校被查處後,學生們根本無法再從這些學校拿到任何資料,申訴困難重重。

榜上有名的四所學校被移民局查處,這些學校涉案人員也被起訴或是判刑。更嚴重的是他們被認定是移民欺詐(immigration fraud),那麼這是否意味著曾經掛靠在這些學校的學生也存在欺騙行為?律師發現,大多數客人都是透過仲介申請,當初並不知道這是野雞學校。在此情況下律師希望能結合這些學生的力量,向移民局澄清他們也是受害者,看看是否還有挽回的餘地。

因此律師們告誡那些沒有抽中工作簽證的留學生,在之後選擇學校繼續選修課程並申請CPT工作時,一定要仔細審核,選擇聯邦教育部立案的正規學校就讀。即便有些學校規模較小,可能沒有正規校園,但是它還是正規學校照常上課,都比不用去學校,不用買課本、交功課的學校要好得多。

再者即便是透過正規學校上課使用CPT,可是在後續申請轉換身分時,是否還會被移民局當作掛靠身分的對象處理?陳啟耕表示,學生在選校時,要符合邏輯性考量,比如掛靠學校是教人剪頭髮,可是該申請者原本的學位是商科或是理工科,這就存在明顯差異。移民局審理案件時都會要求提出證明,後來進修的這些課程如何影響申請者未來的職業。

陳啟耕表示,他的一位客人2016年10月拿到工作簽證,2018年春節回國探親時在美國大使館簽證遭遇行政審查,一年時間過去了還卡在大使館沒有下文。當時他們都在納悶,這個看似非常正常的案例,怎麼會遲遲沒有回應。結果等到移民局公布這四所野雞學校時,他詢問這位客人才得知此人曾掛靠過其中一所學校。

陳啟耕指出,雖然大使館說行政審查不會超過90天,可是當這個案子還有其他政府單位在審查時,大使館無法繼續操作。所謂90天只是大使館的權限作業時間,如果其他單位正在作業,大使館需等待其他單位完成後才能繼續推進,因此這位客人的案子被卡在大使館遲遲沒有下來,「最終只能放到爛,可能近期無法再回來了」。還有客戶在美國定居結婚生子,如果綠卡無法批准,那麼這個家庭該何去何從?

掛靠身分後患無窮,因此律師們提醒大家千萬不要以身試法。律師許俊良也呼籲廣大留學生,千萬不要冒險去掛靠學校,一旦被查出日後申請工作簽證、綠卡、甚至公民入籍都會面臨被拒的可能。即便未能抽中工作簽證返回學校讀書,也一定要保留好上學期間的證明,比如成績單、提交的功課、與老師的互動郵件,甚至學校的停車證,以及校園周邊消費的票據。