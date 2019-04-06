華女OPT作假近兩千陸生涉案

2019-04-06 13:55 世界日報 編譯組／灣區4日電



灣區NBC電視報導，灣區一名華裔女子利用在矽谷設立的一家空殼公司，進行大規模簽證詐騙，已在芝加哥被聯邦司法部起訴，其中涉及詐騙的簽證者多達1900人，大多數是來自中國大陸的留學生，其中一人還於去年被捕，被聯邦政府起訴為中國間諜。

伊利諾州的聯邦檢察官對黃蔚雲(譯音，Weiyun "Kelly" Huang)的起訴書長18頁，她被控利用聯邦政府為留學生而設的「選擇性的職業訓練」（Optional Practical Training，簡稱OPT），進行F-1簽證詐騙。留學生在美國大學畢業後如想留在美國，必須申請F-1簽證（可居留12個月）；申請F-1須獲美國公司的雇用和支持；學生必須參加OPT，然後才能申請F-1。

被告黃蔚雲在山景城開設空殼公司「Findream」，公司的網頁自稱是IT顧問公司，提供知識訓練、網站設計、數據分析、編程服務和商業諮詢等。但起訴書說這是一家空殼，是被告用來詐騙的工具，公司網頁上出現的雇員都是假的，都是從網路上隨意找來的。

起訴訟說，被告又設立「中國人找工作」網站（Chineselookingjob.com），網站的目的是協助申請F-1的學生，為他們提供身分證明，網站上列明學生的工作和背景，藉此向聯邦移民局顯示學生都取得合法工作，可以申請F-1簽證。

起訴書說，學生使用網站的服務時，被告會要求他們將Findream列為雇主。外國留學生利用OPT申請F-1是極普遍現象，不少矽谷大公司都是申請簽證學生的雇主，包括Google、蘋果、臉書、亞馬遜和英特爾，而Findream所涉學生數目位於前十名公司之內，總共1900名學生透過Findream取得F-1。

在1900人中有個紀超群（譯音，Ji Chaoqun）；美國政府去年逮捕他，指他為中國政府做間諜。紀2013年從中國來美，入讀芝加哥大學；2015年透過OPT申請在美居留，他報稱Findream是雇主，每周工作25小時。Findream一名職員宣誓，證明紀是Findream職員；起訴書說，這名職員就是被告黃蔚雲。

黃蔚雲自己2009年以學生簽證來美，入讀密西西比大學；2014年再拿到延長居留24個月的L-2簽證，當時她也在申請簽證文件上填寫：Findream是她的雇主。

聯邦的調查發現，黃蔚雲2013年至2018年間將150萬元存入自己的銀行帳戶，其中的100萬元是朋友之間(peer-to-peer)的電子匯款。