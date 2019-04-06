換鷹派？ICE新局長人事案 白宮深夜撤回

2019-04-06 13:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



白宮4日深夜突然通知國會，撤回已提名八個月的移民與海關執法局(ICE)新局長人選維提羅(Ron Vitiello)的人事案，讓國會許多人意外。

川普總統5日證實有這回事，但只說政府在移民問題「需要更強硬的方向」，且沒有多做解釋。

六位知情的政府官員與國會人士透露，白宮臨時換將只不過是川普衝動行事的最新案例，而且向川普咬耳朵的就是白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)，他向來主張強硬的移民政策，而這麼做是想討好川普，找來鷹派人士取代經驗豐富的移民體系官員坐鎮ICE。

美聯社報導，川普5日表示，維提羅是個好人，「但我們要走更強硬的方向，我們想要走更強硬的方向。」

就在美墨邊界近期湧現12年來人數最多的無證移民之際，傳出白宮4日意外撤回維提羅的人事案，但他將續任ICE代理局長，從去年6月起他已經代理了10個月。

對於這項突如其來的人事案變動，國土安全部內沒有任何高層官員事先知情，有人還以為這是白宮人事處的文書作業錯誤，後來才發現完全不是。

ICE負責在國內執行移民法令，維提羅在執法機關服務超過30年，他在1985年進入邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)，並且一路升到最高負責人，後來又升任管轄邊境巡邏隊的聯邦海關與邊境保護局(CBP)副局長。

近幾年ICE愈來愈受到外界注意，ICE的職責之一是逮捕在美國國內的非法移民，因此成為川普總統執行強硬移民政策的重要工具及象徵。

2018年6月維提羅接掌ICE代理局長，並於8月獲得白宮提名為正式局長。

他已於去年11月出席一場參院人事聽證會，並且獲得一個參院小組委員會通過他的提名案。

不過，由於國土安全部管轄的領域太多，因此維提羅的人事案還需要通過另一個參院小組委員會審查，目前本案還在該委員會討論中。

報導指出，有些參院民主黨人對他的人事案有疑慮，而且代表部份ICE幹員的一個工會也持反對態度。