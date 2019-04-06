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最新調查：華爾街人士 逾7成看好川普連任

2019-04-06 13:03世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）
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CNBC新聞頻道報導，加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)公布最新調查指出，超過70%華爾街人士看好川普總統可望在2020年大選順利連任；至於在有意代表民主黨角逐大選的參選人中，前副總統白登則是華爾街人士眼中對股市最友善的。

加拿大皇家銀行美國資本策略部總監蘿瑞．卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在發給客戶的報告中寫道，絕大多數華爾街人士認為川普會贏得2020年大選，「可是對於這場選舉，華爾街人士還是有點擔心。」

卡爾瓦西納在報告中寫道，在這項於今年3月進行的調查中，約有67%受訪華爾街人士表示，在眾多有意角逐民主黨總統初選的挑戰者中，大多數受訪者都認為可以接受的人選是白登；相較之下，沒有任何一位民主黨其他參選人得到具有舉足輕重比例的票數。

這項民調的進行時間是特別檢察官穆勒(Robert Mueller)把「通俄案」調查報告送交司法部之後，受訪對象為來自141家投資機構的華爾街投資人。

「路透」先前報導指出，川普主政之下，華爾街投資人陷入兩難，對於白宮的聲明及川普大量的推特發文，不知道應該抱持何種態度來看待。

投資人從過去經驗得知，川普畫大餅式的宣示常常有辦法說到做到，但股市在過去一年充滿動盪，主要原因則與華府官員談話讓市場不知所措有關，因此政府高層的談話讓華爾街人士不敢輕忽。

除了川普之外，財政部長米努勤( Steven Mnuchin)、白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)以及其他白宮官員，都曾有讓投資人心驚的發言。

投資基金經理瑪麗亞‧瓦薩洛(Maria Vassalou)說，究竟政府高層應嚴肅處理哪些宣布，確實需要審慎決定；她表示，對投資人來說，目前政局確實造成許多不必要的變數，讓問題變得更複雜。

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